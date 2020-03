Podle něj se jednalo o lidi, kteří se vrátili z dovolené v Itálii, případně u nich došlo k pracovnímu kontaktu s někým nakaženým. „Domnívám se, že je jen otázkou času, kdy i zde budeme mít pozitivní případy,“ dodal Valenta.

V Libereckém kraji funguje od minulého pátku služba testování na virus odběrem krve v domácnosti. Speciální sanitky vyjíždějí každý den od 7 do 19 hodin. „Evidujeme devatenáct výjezdů a pětadvacet odběrů,“ popsal hejtmanův náměstek Přemysl Sobotka. V karanténě nařízené hygienickou stanicí je aktuálně šest lidí, další ji mají nařízenou od svého praktického lékaře.

Nemocnice se připravuje

V Liberci aktuálně očekávají dodávku ochranných pomůcek, jako jsou roušky a respirátory. „Máme na to vyčleněný sklad v krajské nemocnici, budeme je distribuovat do všech nemocnic, všem praktickým lékařům, zubařům, personálu sociálních zařízení,“ dodal Sobotka, podle kterého by se mělo zatím jednat o zásobu na sedm dní.

Na potenciální případy nakažených se už chystá i sama liberecká nemocnice. „Pokud bude korona-pozitivní pacient indikován k umělé plicní ventilaci, bude uložen na oddělení ARO a pacienti, kteří tam v té době budou hospitalizováni, budou přesunuti na JIP chirurgie, potažmo JIP interních oborů a JIP neurocentra,“ popsal ředitel nemocnice Richard Lukáš. Zařízení podle něj vytváří i rezervní lůžkovou kapacitu.

Prodloužení prázdninových jízdních řádů

Liberecký kraj také oznámil, že s ohledem na uzavření škol i po skončení jarních prázdnin prodlužuje platnost prázdninových jízdních řádů autobusů, a to až do 27. března. Prázdninové jízdní řády nezahrnují školní a jiné posilové spoje určené především žákům. „Situaci budeme nadále sledovat s tím, že o dalších změnách bude včas informovat,“ uvedl krajský mluvčí Filip Trdla.

Kromě toho dostanou obyvatelé kraje do schránek letáky se zásadami správné hygieny.

INFOLINKY

Infolinka Krajské hygienické stanice - 485 253 111

Infolinka Státního zdravotního ústavu - 728 810 106 nebo 725 191 367

Podrobnosti připravujeme.