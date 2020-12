Nejhorší situace má být podle meteorologů na Liberecku a Frýdlantsku. Nárazy větru v těchto oblastech mohou dosahovat přes 85 kilometrů za hodinu, budou mít tedy sílu vichřice.

Na Českolipsku a Jablonecku očekávají meteorologové vítr s nárazy nad 65 kilometrů za hodinu. Ke zmírnění následků jevu doporučují meteorologové lidem, aby zajistili okna a dveře a upevnili volně položené věci venku.

Hrozí také pády stromů a větví či elektrického vedení. Lidé by proto podle ČHMÚ měli omezit i jízdy autem a výlety do lesů. Na horách by se lidé neměli vydávat zejména na túry do hřebenových partií a dodržovat pokyny Horské služby.