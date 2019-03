První, kdo začal kvůli životnímu prostředí trávit pátky místo před tabulí protesty v ulicích, byla šestnáctiletá Švédka Greta Thunbergová. Hnutí Fridays for future (Pátky pro budoucnost) se posléze rozšířilo celosvětově. 15. března pak do ulic a na náměstí vyrazily tisíce studentů v mnoha světových městech.

V Liberci se organizování ujaly čtyři gymnazistky. „V souvislosti s tématem životního prostředí se objevují i hlasy, které říkají, že je čas panikařit. Já si ale nemyslím, že bychom měli vyvolávat paniku. Náš cíl je, aby lidé začali přemýšlet o tom, co vše mohou sami udělat. Aby si naši zastupitelé na lokální i globální úrovni uvědomili, že mají zodpovědnost za to, jak tady budeme žít my a třeba i další generace, a začít něco dělat,“ popsala Mariana Telekešová z gymnázia v Jeronýmově ulici.

S projevy v Liberci vystoupili řečníci z řad odborníků, ale i sami studenti. Účastníci podepisovali prohlášení adresované zákonodárcům, ve kterém je vyzvali, aby začali problémy se změnou klimatu okamžitě řešit. Času podle nich není nazbyt. „Je nám třeba vyčítáno, že máme místo stávky jít radši někam sbírat odpadky. To, že stávkujeme, ale neznamená, že to neděláme,“ dodala Telekešová. Změna klimatu je ale podle studentů potřeba řešit v širším měřítku, než jsou činy jednotlivců.

Na akci vystoupil i ekolog a vedoucí zdejší katedry chemie Josef Šedlbauer. „Použil jsem příměr o žábě, kterou když dáte do horké vody, tak rychle vyskočí, ale když ji dáte do studené vody, kterou začnete ohřívat, tak se v ní uvaří. Pokud jde o globální změnu klimatu, přesně takhle se chováme,“ řekl Šedlbauer.

Ačkoli se problém týká celé planety, řada opatření může mít i vyloženě lokální charakter. Zatímco například kácení pralesů na jiných kontinentech není nic, co by se lidí na Liberecku bezprostředně dotýkalo, s konkrétními dopady změn klimatu se lidé setkávají i zde. Jde třeba o úbytek srážek nebo vlivy nedaleké tepelné elektrárny v polském Turówu.

„Ne vždy jsou negativní změny způsobeny jen klimatickou změnou, často také třeba tím, jak nakládáme s krajinou,“ připomněl Šedlbauer. Ten je zároveň jeden z pořadatelů konference Jak nevyschnout?, která se bude konat už tuto středu od 16:30 v liberecké knihovně. Jejím hlavním tématem bude právě to, jak lépe zadržovat vodu v krajině a bránit tak jejímu úbytku.

Pokud jde o studenty, ti už v republikovém prohlášení avizovali, že jsou připraveni vrátit se na česká náměstí znovu, pokud jim politici nabídnou jen falešné sliby. „K čemu sedět ve školních lavicích, když dospělí a ti, kteří rozhodují o naší budoucnosti, nedělají nic pro to, abychom vůbec nějakou měli?“ uzavřeli organizátoři protestů.