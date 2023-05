/FOTO/ Tradiční akcí Česká Lípa židovská uctili lidé památku všech českolipských židovských obyvatel. Někteří z dobrovolníků se tento týden zapojili do očisty zatím celkem čtrnácti destiček se jmény židovských obyvatel okresního města, kteří během holocaustu zahynuli. Jde o místa, kde tito bývalí obyvatelé před válkou žili.

Česká Lípa židovská - uctění památky židovských obyvatel. | Foto: Vít Černý

„Je nutné si připomínat i temné chvíle našich dějin, protože je třeba, aby se z nich mladá generace poučila a nedopustila, aby se něco podobného někdy opakovalo. Díky tabulkám se jmény zemřelých Židů vsazeným do českolipských chodníků se tito lidé znovu stávají součástí našich běžných životů, což je dobře,“ uvedla starostka města Jitka Volfová.

Českolipskou židovskou čtvrť a její někdejší obyvatele připomíná nejen pomník v ulici U Synagogy, ale již pět let rovněž mosazné tabulky se jmény českolipských židovských obětí holocaustu v ulicích města. Inspirací pro umístění vzpomínky na českolipskou židovskou komunitu se staly Kameny zmizelých. Jinak také Stolpersteine – dlažební kostky s mosazným povrchem položené na pouličních chodnících podle projektu německého umělce Guntera Demniga. Ten s myšlenkou pamětního kamene vsazeného do chodníku před domy obětí holocaustu přišel v roce 1992, kdy před radnici v Kolíně nad Rýnem vyrobil první kámen, o který je třeba klopýtnout pohledem. Město Česká Lípa si tímto způsobem od roku 2018 připomíná původní početnou židovskou komunitu obyvatel města, a to na výročí pochodu smrti z tábora Schwarzheide do Terezína, kdy konkrétně 6. května 1945 bylo na českolipském vlakovém nádraží z vagonu vyneseno 17 těl židovských obětí tohoto pochodu smrti.

Podle historika Tomáše Cidliny jsou Kameny zmizelých, zabudované do chodníků ulic, minimalistickým nenápadným památníkem každého jednotlivce, který přišel o život během holokaustu. „V posledních letech se daří díky mnoha badatelským iniciativám a digitalizaci pramenů dohledávat data k jednotlivým obětem, které se jenom o pár desetiletí dříve procházely po ulicích i našeho města. Kameny zmizelých na ně nedávají zapomenout a přitom nikoho neruší, nepřekáží v dopravě, nejsou nevkusné. Je dobře, že se město k tomuto připojilo,“ komentoval historik.

S organizací akce se skvěle vypořádalo Regionální turistické informační centrum a také ZUŠ Česká Lípa.