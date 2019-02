Počasí posledních dnů je jako na houpačce mrzne, taje, sněží. I tak zamrzlé vodní plochy na Českolipsku dál lákají k procházkám, bruslení či klouzání. Hasiči ovšem varují před rizikem proboření.

„Na zamrzlé ploše, která postupně taje, se v těchto dnech raději nepohybujte, a pokud ano, předem si ověřte, zda je led dostatečně silný a bezpečný,“ upozornila krajská mluvčí hasičů Pavlína Bílková.

Hasiči podle ní zatím v letošní zimě nemuseli zachraňovat žádného člověka, pod nímž se prolomil led. Docela často ovšem vyjíždějí ke zvířatům, která se v ledu zachytila.

„I přesto, že jsme k záchraně člověka nevyjeli, probíhají na všech stanicích odborná cvičení, kde si hasiči osvojují techniky záchrany druhé osoby ze zamrzlé vodní plochy,“ uvedla Bílková. Při záchraně z ledu záleží na klimatických podmínkách. Led se může někdy lámat na velké a pevné kry, na které je možné se plazením dostat. Při oblevě však vzniká ledová tříšť, ve které je záchrana velmi obtížná.

Brusle si lidé ještě před několika dny nazouvali ve Stráži pod Ralskem, aby vyzkoušeli jízdu po zamrzlé hladině nádrže Horka. „Na hladině leží minimální sněhová pokrývka, která sloužila jako tepelná izolace, proto máme led stále 14 centimetrů silný. Díky bohu se nikdo neprobořil. Možná je to tím, že nikdo nebruslí, asi už ledu nevěří,“ sdělil hrázný vodního díla Stráž Petr Lubovský.

Podle jeho zkušeností je zdejší led relativně bezpečný od 15 centimetrů. „Dokud nenapadl sníh, tak tu byl čirý led a problém byl, že už při sedmi centimetrech na něj začali lézt bruslaři. Snažím se je upozorňovat, že jsou v ohrožení, že je to nebezpečné, ale vykázat je nemohu,“ zmínil Lubovský.

Jak poznamenal jeho kolega Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře, kterému přehrada patří, ve Stráži je sice výška hladiny téměř pořád stejná, ale i zde, pokud se člověk pohybuje po ledové ploše, je síla ledu různá.

„Sice se bavíme o bezpečné tloušťce ledu, jedince unese led daleko tenčí, ale v místech, kde dole proudí řeka, nebo u odtoku, kam se i opírá slunce, se led rozpouští více a najednou je to tam nebezpečné. Přesto ho lidé zkouší,“ řekl Svejkovský. Nejnebezpečnější je takzvaný zavěšený led. „Ten je ve vzduchu, není podepřen vodou a moc rád pak praskne. Jak tam člověk stojí, tak se propadne třeba o půl metru i více,“ upozornil Svejkovský.

Stav hladiny a ledu sledují i u Máchova jezera v Doksech, kde lidé na bruslích byli v některých místech vidět. „Odpovídáme na dotazy, o stavu ledu jsme dávali vědět i prostřednictvím infocentra. Nyní bruslení rozhodně nedoporučujeme, led tady není stabilní, jeho sílu jsme proto přestali i měřit, nechci pouštět chlapy na hladinu,“ prohlásil Vladimír Reichert, ředitel společnosti Regata Máchovo jezero. Ta provozuje v Doksech kromě lodní dopravy i Hlavní pláž, pláž Klůček a Autokemp Klůček.

Podle Reicherta je problém, že při posledním měření měl led jen 12 centimetrů a že led není všude stejně silný. „Máme tu místa, kde je bahno, kde jsou potoky, v některých místech ani jezero nezamrzalo,“ uvedl ředitel.

Pro bruslení by zamrzlý povrch jezera upravoval, jen pokud by byl led alespoň 20 centimetrů silný a panovaly vícedenní mrazy. „Takové období už tady pár let nebylo, za těchto podmínek techniku k odklizení sněhu na hladinu nepošlu,“ řekl Reichert.