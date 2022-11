„Vánoční trhy na náměstí v České Lípě by měly proběhnout v tradičním duchu, na který jsou naši občané z posledních let zvyklí,“ ujistila mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. „Vánoční osvětlení bude též ve stejném duchu jako v loňském roce, omezovat jej nebudeme. V centru okresního města budou prodejní stánky na náměstí T. G. Masaryka již od rozsvícení vánočního stromu v neděli 27. listopadu, kde zůstanou až do Štědrého dne. Otevřeny mají být každý den od 14 – 18 hodin, na náměstí budou znít koledy a pro děti je připravený vánoční vláček," řekla Kňákal Brožová.