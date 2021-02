Direktiva s respirátory ještě neplatí, ale už čelí pochybnostem.

Prodej respirátorů. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

Ministr zdravotnictví Jan Blatný v pátek vyhlásil, že do obchodů či do veřejné dopravy budou povinné respirátory FFP2 či dvě běžné roušky. Nad novým nařízením kroutí hlavou i ženy, které se vloni na Českolipsku pustily do šití roušek a do jejich distribuce všude tam, kde lidem chyběly.