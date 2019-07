Ceny vstupného a pronájmů naposledy vzrostly před šesti lety. „Nechceme lidem výdaje nepřiměřeně navyšovat, ale reagujeme na inflaci a takto pokryjeme provozní náklady. Racionální důvody by lidé mohli pochopit,“ řekla starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO).

Navýšení cen prý propočítali podle výše výdajů, které jsou potřeba pro bezproblémový provoz sportovišť, a podle obsazenosti jednotlivých sportovních ploch. „Ve srovnání s ostatními podobně velkými městy budeme patřit i po zvýšení cen vstupného a pronájmů mezi levnější,“ doplnila starostka Volfová. Podle ní místní kluby krok většinou akceptují.

„Zároveň dohlédneme na to, aby byly služby poskytovány v nejlepší kvalitě, aby sportoviště fungovala, jak mají, aby tam bylo čisto a vlídný personál,“ slíbila Volfová.

„Zvýšení cen je vždy nepopulární krok. Věřím ale, že míra zvýšení bude únosná jak pro občany, tak pro sportovní kluby a organizace, které sportoviště využívají. Ceny už neodpovídaly částkám, které jsou potřeba pro údržbu sportovišť tak, aby mohla sloužit lidem,“ konstatoval uvolněný radní Michal Prokop (Živá Lípa).

Českolipská radnice letos věnuje do oblasti sportu 13 milionů korun na dotacích, tedy o 2,5 milionu korun více než před rokem. Nejvyšší dotace napříč kategoriemi získaly tradiční českolipské sportovní kluby, jako je TJ Lokomotiva, ale také florbalisté, fotbalisté, hokejisté nebo futsalisté.

Od včerejšího dne tak zaplatí dospělí za tři hodiny plavání v bazénu nově 135 korun (dříve 115 korun), dražší je i rodinné vstupné, nicméně pouze v celkové ceně. Vstupné za dítě je v rámci rodinného vstupného nižší než za dítě samostatně. Čím víc dětí s sebou dospělý má, tím levnější mají děti vstupné v rámci celkové vstupenky.

Za hodinu a půl oblíbeného discobruslení pak dospělí zaplatí 60 korun (dříve 50), vstup do finské sauny v dopoledních hodinách přijde na 80 korun (dříve 70).

Ceny krátkodobých pronájmů sportovišť se liší podle toho, komu je sportoviště pronajímáno. Sportovní a neziskové organizace či organizace města mají cenu za pronájem nižší než komerční subjekty.

HALA: O 50 KORUN VÍCE

Navýšení ceny se liší podle typu sportoviště, například cena pronájmu víceúčelové haly pro trénink se zvýšila o 50 korun, dospělí za trénink na travnaté ploše na městském stadionu zaplatí o 70 korun více než nyní. „Zvýšení nám avizovali. Uvidíme, jaký bude mít dopad na náš rozpočet,“ zmínil předseda českolipského hokejového klubu Tomáš Binder.

Jak dodal, hokejisté se sice snaží získávat dotace z více zdrojů a usilují i o přízeň sponzorů, ale pokud by jim na fungování peníze chyběly, pak nejspíš budou muset navýšit i své členské příspěvky. „Deset let jsme je nechávali stejné. Co ale můžeme dělat?“ ptal se Binder.

Kromě nového ceníku zavádí příspěvková organizace od 1. července také prázdninovou otevírací dobu bazénu. Ten bude až do prvního září veřejnosti k dispozici od pondělí do neděle od 9 do 21 hodin. Veřejnost navíc bude mít bazén plně k dispozici po celou provozní dobu, protože si jej nepronajímají školy ani v něm neprobíhají žádné kurzy.

Na prázdninovou otevírací dobu najela od 1. července i finská sauna, která je občanům k dispozici ve středu, čtvrtek a neděli od 9 do 13 hodin a od 14 do 21 hodin.