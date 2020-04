Spolek Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje se zapojil do prevence šíření nákazy Covid-19 prostřednictvím dobrovolnic, které v nastalé situaci neotálely a začaly šít roušky a vyrábět dezinfekce pro lidi ve finanční tísni. Nápad se zrodil v přímém prostředí komunity. „Reagovali jsme na akutní nedostatek roušek právě u příslušníků komunity, ale i u jiných ohrožených skupin, které se na nás začaly obracet s prosbou o pomoc v této nelehké situaci,“ popsal koordinátor koalice Ján Lányi.

Ušité roušky a dezinfekce putovaly k seniorům, matkám samoživitelkám či sociálně vyloučeným lidem. „Sehnat dobrovolnice nebyl problém. Romské ženy jsou obecně manuálně zručné, a když jsme přišli s tímto nápadem, bez váhání se toho chopily,“ dodal Lányi.

„V okamžiku, kdy mě oslovili ohledně zapojení se do dobrovolnické činnosti, neváhala jsem ani na okamžik a hned se do toho pustila. Je to pro správnou věc a vidím v tom smysl,“ přiblížila svou motivaci Dana, která pracuje jako terénní pracovnice. To Mária se během své mateřské věnovala šití, takže stačilo jen oprášit šicí stroj a vrhla se na výrobu roušek. „Právě tato kritická situace představuje příležitost, jak lidi spojovat a nikoliv rozdělovat, ať už podle etnicity či společenského statusu,“ zdůraznil Lányi.

Po dobu karantény musela Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje omezit přímý styk s klienty a přesunout naplánované akce. Letos tak například neproběhly oslavy Mezinárodního dne Romů v Jablonci nad Nisou. „Také jsme zrušili veškeré členské schůze a porady až do odvolání, přerušili výuku romských tanců a oddálili otevření jabloneckého komunitního centra,“ doplnil Lányi.

Solidaritu projevily i další menšiny žijící v Libereckém kraji. Zástupci českolipské mongolské komunity předali starostce města krabici s několika desítkami šitých roušek, ale přidali i několik balení gumových a jednorázových rukavic. K těmto materiálním darům ještě městu věnovali finanční dar ve výši 25 000 korun. „Moc jim za jejich dary děkujeme a budeme se je snažit rozdělit těm nejpotřebnějším,“ ocenila starostka České Lípy Jitka Volfová.

Pozadu nezůstala ani vietnamská komunita v Liberci. Krajské nemocnici věnovala šek ve výši 100 000 korun na nákup přístrojů na podporu dýchání.