„Líbí se mi, že radnice ani stavební firma neotálely. Chválím, že se tady celý víkend pracovalo od časného rána do večera. Ještě zbývá dílo dokončit, ale už nyní na mě výsledek dělá hezký dojem, místo působí upraveně,“ hodnotila duchovní kostela Marie Truncová, která se s tímto svým námětem zapojila do projektu Tvoříme město a uspěla s ním na třetím místě. „Cesty byly zarostlé, rozbité, přes bláto se po nich nedalo projít. Kostel byl jako na pustém ostrově,“ popsala předchozí stav. Cestě k husitskému kostelu proto navrhovala vrátit původní vzhled a ctít přírodní charakter okolního parku.

Do zahájení stavebních úprav zůstala ze západní strany kostela jen alej na trávníku – bez cesty. Hlavní přístupová cesta od jihu měla obnovenou javorovou alej, ale cesta, která jí vede, je z velké části zarostlá travou a v deštivém počasí blátivá.

OBNOVA CEST VYJDE NA 135 TISÍC KORUN

Předpokládané náklady na obnovu cest jsou 135 tisíc korun. „Způsob provedení stanovili památkáři z Liberce, vlastně to bylo jediné možné řešení. A sama si z dětství pamatuji, jak příjemné tady ty pískové cesty byly,“ poznamenala Marie Truncová.

Pro uskutečnění nápadu hlasoval i českolipský zastupitel Miroslav Hudec (Živá Lípa). „Mělo by to vypadat jako na historické fotografii. Cílem je zlepšit a zkulturnit přístup k husitskému kostelu. Šel jsem kolem naposledy ráno a zatím to vypadá hezky,“ zmínil Hudec.

Jak připomněl, už před několika lety byla u kostela vysazena nová minialej. „Nic dalšího bych tam asi nepřidával. Zpevněná cesta a ty stromy kolem ní se mi zdají pěkné a dostatečné,“ konstatoval zastupitel Miroslav Hudec.

Kostel Mistra Jana Husa v České Lípě vyrostl před 90 lety na okraji městského parku. Neslouží jen k bohoslužebným účelům, ale od května roku 2017 je bohatě využíván jako koncertní sál i výstavní síň. Pro svou vynikající akustiku a vzácné varhany patří k nejlepším koncertním sálům v České Lípě. Církev československá husitská zde za podpory města pořádá pravidelně koncerty, a to jak místních hudebníků, tak i významných umělců v rámci celé republiky. Jen letos tu uskutečnili pět koncertů.

„Tento unikátní model varhan, původem z Drážďan, existuje jen u nás a ještě v Litoměřicích,“ řekla duchovní kostela Marie Truncová. Podle ní nástroj potřebuje stejně jako kostel rekonstrukci. Vyměnit bude nezbytné zastaralé rozvody elektřiny. „Pořádáme kvůli tomu veřejnou sbírku,“ uvedla Truncová.

V rámci nultého ročníku projektu Tvoříme město obyvatelé České Lípy navrhli více než 40 nápadů a řešení. Podmínkou bylo, aby se náklady na zvládnutí jednotlivého projektu vešly do půl milionu korun a aby město bylo schopné návrh uskutečnit. Město hodlá v projektu pokračovat i v budoucnu.

„Nultý ročník dovedeme až do konce. Získáme informace, připomínky a poznatky z celého průběhu projektu a na jejich základě dáme dohromady nová pravidla pro další ročník, který vyhlásíme v příštím roce,“ prohlásila starostka Jitka Volfová (ANO). Na vítězné návrhy z roku 2020 pak přijde řada v roce 2021. „Další ročník projektu bychom chtěli s upravenými podmínkami vyhlásit v roce 2020 s realizací vítězných návrhů v roce 2021,“ doplnil místostarosta Jaroslav Turnhöfer (Živá Lípa).