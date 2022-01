„Tím nám klesnou náklady na jeho likvidaci a zvýší se procento vytříděné složky,“ uvedla Šárka Vlková z technické správy města.

V Novém Boru pokračuje obnova městských lesů. Stromy před zvěří chrání oplocenky

Nákup nových nádob chce město realizovat prostřednictvím dotačního programu Ministerstva životního prostředí nebo od Libereckého kraje. V případě, že by instituce příslušný program nevyhlásily, počítá s náklady na jejich pořízení městský rozpočet na příští rok.

Do kontejnerů na bioodpad patří tráva, listí, ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina, plevel, větve, piliny, seno. Co do popelnic na bioodpad rozhodně nepatří, jsou kosti, maso, kůže, oleje, peří, zvířecí exkrementy a pak samozřejmě ostatní druhy odpadu, jako jsou plasty, kov, papír, sklo.