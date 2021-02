Na úřad v Lípě lze přijít i bez objednání. Až tři desítky lidí v posledních dnech pravidelně čekaly na vyřízení svých osobních a jiných dokladů před pracovištěm Městského úřadu v České Lípě, v Děčínské ulici.

Fronta před jedním z přepážkových pracovišť Městského úřadu v České Lípě, Děčínská ulice. Pondělí 2. února po 8 hodině ráno. | Foto: Deník / Petr Pokorný

Kvůli vládním opatřením omezila i českolipská radnice od 23. ledna své úřední hodiny pouze na pondělní dopoledne a středeční odpoledne. Od pondělí 1. února ale úřad své rozhodnutí změnil a úřední hodiny pro všechna pracoviště včetně Regionálního turistického a informačního centra stanovil vstřícněji, v pondělí a ve středu tak jsou přepážky otevřené od 8 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin.

Fronta před jedním z přepážkových pracovišť Městského úřadu v České Lípě, Děčínská ulice. Pondělí 2. února po 8 hodině ráno.Zdroj: Deník / Petr Pokorný

Radnice uvedla na svém facebooku, že ke kroku přistoupila vzhledem k vysoké koncentraci občanů, kteří čekali v rámci zkrácených úředních hodin před kancelářemi. Opatření zatím platí do 14. února. Lidé mohou využít i objednávkového systému, kde se termíny uvolňují na měsíc dopředu. Veškerá podání lze učinit i dálkově.