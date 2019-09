To jsou některé z hlavních důvodů, proč od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost novela zákona ukládající povinné čipování psů. Těm, kteří toto nařízení nesplní, hrozí pokuta až do výše 20 tisíc korun. Neočipovaným psům navíc nebude z pohledu zákona uznána platnost očkování proti vzteklině, i když zvíře očkováno bylo. Podle veterinářů na severu Čech majitelé psů tuto novelu veterinárního zákona nepodceňují. „Denně čipujeme zhruba deset psů, někdy i více. Například minulé úterý jich bylo 12 za dopoledne,“ řekla veterinářka Andrea Dytrychová z Veterinární ošetřovny Jaromír Baudyš v Jablonci nad Nisou.

Čip vás nezruinuje

Majitelé se nemusejí bát, že by jejich domácí mazlíček musel být v době aplikace čipu uspaný. Očipování trvá jen pár minut a pes je plně při vědomí. „Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce jednoho centimetru je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso,“ zmínil Petr Vorlíček za Státní veterinární správy, která bude kontrolovat dodržování povinnosti čipování psů.

Cena čipu a jeho aplikace chovatele finančně nezruinuje. U veterináře, který čip aplikuje, zaplatíte od 200 do 450 korun. Když k tomu připočítáte i pas, aby zvíře mohlo vycestovat do zahraničí, přiblížíte se k jednomu tisíci korun. „Našeho půlročního mopse jsem nechala očipovat a rovnou mu pořídila pas. Zaplatili jsme osm set korun. Veterinářka mu to píchla na levou stranu krku,“ řekla chovatelka Zuzana z Liberce.

Čipování psů vesměs vítají i útulky. Majitelé psů tak budou mít větší naději nalézt svého mazlíčka v případě, že se zatoulá. „Kámen úrazu je ale v tom, že je sice povinné čipování, ale ne registrace. Mělo se začít s jednotným státním registrem. Nyní jich je v České republice minimálně šest,“ uvedla majitelka lučanského útulku Dášenka Dagmar Kubištová.

Registrace totiž není povinná. Majitelům psů se ale rozhodně vyplatí. Bez ní čipování jako takové ztrácí svůj hlavní smysl, kterým je snadná dohledatelnost a evidence zvířete.

Už našli skulinku

Čipování psů si vytklo také jeden velký úkol odhalit další množírny nebo alespoň předcházet jejich vzniku. Podle Petra Vorlíčka budou kontroly cíleny především na chovy, které některými podmínkami množírny připomínají nebo je zde komplikovaná identifikace zvířat.

„Někde by se mohli zaleknout a skončí. Ale ti, kteří si na tom staví kariéru, tak se budou snažit čipování obejít. Už i my jsme našli skulinku. Není úplně jasné, zda strážníci budou moci udělovat pokuty majitelům, protože to je v kompetenci Státní veterinární správy,“ dodala Kubištová s tím, že v útulku Dášenka už postupně čipují, a psi už k novým majitelům půjdou řádně vybaveni.