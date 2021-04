Od loňského podzimu je povolen intenzivní lov divočáků v severních Čechách, a to z důvodu Afrického moru prasat.

Prase divoké. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/imago stock&people/imago stock&people

Nakažená zvěř se pohybuje zejména v německém a polském pohraničí. Intenzivní lov prasat divokých je v rukou jednotlivých uživatelů honiteb a myslivců, a to ve vymezeném území ohraničeném hranicemi regionu a silnicemi I/13 přes Nový Bor a Jablonné v Podještědí do Liberce. Do monitoringu výskytu nákazy se může zapojit i veřejnost a případné nálezy hlásit buď na příslušnou obec nebo krajskou veterinární správu.