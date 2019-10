Obyvatelé Nového Boru si nejvíce přejí atraktivnější koupaliště. Hlasovali o tom v anketě, kde mezi sedmi záměry označovali ty, které pokládají za nejpotřebnější. Výsledky nyní zveřejnila radnice.

V anketě zvítězila právě stavba venkovního víceúčelového bazénu v areálu koupaliště, následovala stavba krytého bazénu, oživení hlavní třídy T. G. Masaryka a generální rekonstrukce městského kina. „Kromě toho lidé poskytli radnici řadu jiných inspirací na vylepšení města,“ informovala referentka pro styk s veřejností novoborské radnice Radmila Pokorná.

Do ankety, která probíhala přes letní prázdniny, se zapojilo 888 obyvatel. Z toho 728 z nich využilo možnost hlasování on-line, zbývající část vyplnila vytištěné anketní lístky. „Potěšilo nás, že se do ankety zapojilo tolik lidí. Jejich aktivita na ovlivnění budoucí podoby města je pro nás zavazující. Začali jsme už činit kroky a jednáme s představiteli TJ Jiskra o postupu realizace stavby venkovního bazénu,“ řekl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák (Starostové pro LK).

V anketě, jejímž smyslem bylo sladit přání obyvatel a investiční politiku města, si mohli lidé vybrat ze sedmi velkých investičních akcí: venkovní víceúčelový bazén, dopravní terminál, venkovní kluziště, revitalizaci hlavní třídy T.G.M. a Tyršova náměstí, krytý bazén a generální rekonstrukce městského kina. Názor projevili známkováním od 1 do 7, kdy jednička náležela projektu, který osobně považují za nejlepší, nejpotřebnější.

Za první trojicí skončila na čtvrtém místě generální rekonstrukce městského kina, dále stavba dopravního terminálu, stavba venkovního kluziště v Kalinově ulici a revitalizace Tyršova náměstí.

Padly i další návrhy

Účastníci využívali anketu i ke sdělení vlastního investičního tipu. Mezi nimi se nejčastěji opakovala obnova někdejšího cyklistického areálu na multifunkční park se sportovišti, dětským a workoutovým hřištěm i zázemím pro pořádání kulturních akcí. Lidé také požadovali rekonstrukce komunikací a navýšení počtu parkovacích míst, výstavbu nových bytů či více zeleně. „Na opravách silnic a chodníků pracujeme průběžně,“ ujistil starosta Dvořák. Jak ale upozornil, v některých lokalitách, jako je například Hřebenka a Palackého, město musí koordinovat své připravené akce s plynaři nebo Severočeskou vodárenskou společností, které tu plánují příští rok rekonstrukce svých sítí.

„Zabýváme se i přípravou výstavby bytů, nové by měly vyrůst místo ruiny v Nemocniční ulici, kterou jsme před časem odkoupili a nechali zbourat,“ přiblížil Jaromír Dvořák s tím, že se uskuteční v závislosti na rozpočtu a rozhodnutí zastupitelů.

„Osobně bych vždy upřednostňoval to, co bylo slíbeno ve volebních programech. Výsledek ankety nikoho nezavazuje. Z návrhům je pro mě jasnou jedničkou generální oprava kina,“ řekl bývalý místostarosta a zastupitel Stanislav Valdman (ČSSD). Jak soudil, kardinálním problémem je, že neexistuje dohoda s TJ Jiskra: „Kdysi snadno přišla ke koupališti, hale, fotbalovým plochám. A město tak do nich těžko může investovat. Jsou navíc ve stavu, který nevzbuzuje nadšení, už dávno mohly být zdarma převedeny do majetku města,“ zlobil se Valdman.

Podle něj měl krytý bazén, jehož vytápění by zajistila blízká kotelna a který skončil v anketě druhý, stát v Boru už roky. Nápad umístit ho do nejhezčího parku ve městě ale odsoudil. „Vymýtit krásné stromy, zlikvidovat další zeleň, tak to se obyvatelé věžáků V Parku pominou. A já asi taky. Teplo z kogenerace se přeci dá dovést i jinam,“ mínil Stanislav Valdman.