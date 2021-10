Minulost není tabu v malé vsi s nevšedním jménem Radvanec, ležící ve vyhledávané rekreační lokalitě u Radvaneckého rybníka a Sloupu v Čechách. Přispěla k tomu výpravná kniha Historie Radvance od místního občana Michala Kosiny. Má téměř sto stran a vyšla v covidovém roce 2020. Teď pozval její autor a Lužický horský spolek do sálu radvanecké Hospody U mlejna zájemce o povídání na téma místní historie, zejména té, která zůstala v knize nepopsaná. Přišli především starousedlíci s dětmi.

Badatel jim představil a okomentoval nově objevené staré fotografie, reprodukce, kresby, mapky i úřední zápisy vypovídající o své době. Třeba stanovy dobrovolných hasičů při založení jednotky v 19. století, úřední poválečné spisy k vyhnání Němců, soupisy místních rodin, co tu žily staletí a musely pryč. Přednášející ukázal i tajnou zprávu k demobilizaci Rudé armády za hranicí v Německu a hrozbě pro zdejší region. Smutný byl seznam mnoha domů, které byly v Radvanci a Maxově určené k zboření. Spíš tragikomický byl protokol o vyšetřování udání na hostinského za to, že v létě 1952 obsluhoval hosty po zavírací hodině. Tehdy ovšem i za banality šlo lidem o krk.

„Ne všechno se kvůli danému rozsahu, financím, nebo i technické kvalitě materiálů do knížky vešlo, navíc některé dokumenty jsem sehnal až půl roku po vydání,“ vysvětlil motivaci k setkání se sousedy autor knihy vydané obcí za podpory evropských peněz a přeshraničního projektu s partnerskou obcí Reichenbach. Pěknou knihu si mohli zájemci odnést po přednášce domů.

„Fantastické je, jak zdejší krajina byla čistá, upravená, hospodářsky využívaná. Radvanec přitom byl odjakživa na močálu, na starých fotkách je vidět, jak tu byly odvodňovací systémy, a udržované parcely, a to ještě v 50. letech minulého století,“ vyzdvihl při ukázce několika dobových snímků Michal Kosina.

Trochu se zdráhal označit nějakou kapitolu místní historie, která ho při sestavování knihy nejvíce zaujala. „Těch momentů bylo více. Zajímavé třeba pro mě bylo, když se tady po reformě císařovny Marie Terezie stavěla stará škola. Stálo by to ještě za prozkoumání speciálními metodami, ale když ve Sloupu stavěli novou faru, tak se na naši školu použilo dřevo ze staré dřevěné fary z 15. století,“ reagoval. Poutavá je historie i zdejší rychty, kde se v 16. a 17. století vařilo pivo a kde je nová škola. „Velmi zajímavé jsou události kolem rodu Kinských, kterým panství patřilo a zasloužili se o rozkvět kraje,“ řekl Kosina. Na mysli nemá jen hraběte z éry Marie Terezie – Josefa Jana Maxmiliána, který vynikl v rámci celé říše tím, jak byl ohromně progresivní, osvícený a podnikavý. Na svém panství zrušil robotu a jeho jmény mimochodem lidé pojmenovali vsi, které v okolí založil – Maxov, Janov, Josefsdorf (Svobodná Ves – část Skalice u České Lípy). „Dosud jsem už přednášek o ní uskutečnil několik, ale pak se objevila možnost vydat historii knižně. Podle původních představ to nejprve měla být malá brožura o třiceti stránkách. Když jsem na obsahu přes rok pracoval, sbíral dokumenty, fotografie, navštěvoval archivy, tak jsme se dohodli, že publikace bude obsáhlejší,“ uvedl Kosina.

Povídání o historii a nových objevech si přišla poslechnout a prohlédnout i Marta Slavatová, která se v Radvanci po válce narodila. „Po válce nebylo lehké živobytí. Než se tady lidé se vším sžili chvíli trvalo, spoustu si toho už nepamatuji, protože jsem byla dítě. Vím, že rodiče se snažili, ale nebylo to jednoduché,“ řekla přívětivá seniorka. Chodila do radvanecké školy, do první třídy nastupovala v roce 1955 a navštěvovala ji až do páté třídy.

„Měla jsem výborného učitele pana Jindru, bratra známého novoborského kronikáře a historika. Bylo zde časem pět tříd, a to už bylo na jednoho učitele moc, tak přišla paní učitelka Pospíšilová,“ vybavuje si paní Slavatová. Na tzv. měšťanku už musela do Nového Boru. „Jednou za den sice jel autobus, kvůli pracujícím na směnu, tam a zpět, takže my děti jsme stejně běhaly ty čtyři kilometry do Boru pěšky.“ Podle ní, se za jejího dětství a mládí ve vsi každý z obyvatel snažil něco pěstovat i chovat zvířectvo. Mrzí ji, když vidí ladem ležící půdu. „Dříve si lidé vysekávali i pangejty, dnes už se tohle nikomu nechce,“ posteskla si Marta Slavatová.

První zmínka o Radvanci pochází z druhé poloviny 14. století, tedy z doby, kdy vzniklo mnoho dalších sídel v našem regionu. Vesnice patřila pod sloupské panství. Procházela jí stará obchodní cesta, vedoucí z vnitrozemí Čech přes Českou Lípu, Sloup a Cvikov do Žitavy. Rozvoj celému kraji, a tedy i Radvanci, přinesla hrabata Kinští, kteří panství drželi od roku 1710 až do reformy státní správy po roce 1848, ale velkou autoritou zde byli až do konce II. světové války. „Kinští tu požívali neskutečnou úctu,“ reagoval Kosina.

Po válce dramaticky klesl počet obyvatel na méně než polovinu, a i pak lidé odcházeli za prací jinam. Nakonec byl Radvanec s Maxovem v roce 1960 připojen ke Sloupu a ten byl roku 1981 přičleněn k Novému Boru. Znovu se Radvanec osamostatnil až 1. 1. 1993. V současnosti zde trvale žije 240 osob. „Největší počet obyvatel dosahoval v minulosti až devíti set,“ podotkl Kosina.

Autor knihy Michal Kosina (1972) je rodák z České Lípy, v Radvanci žije trvale od roku 1999. Vystudoval historii a bohemistiku na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Poté pracoval v Okresním muzeu Rakovník a od roku 2000 učí na českolipském gymnáziu. Kromě bádání v minulosti, leze po horách, jezdí na kole a chodí do lesa.