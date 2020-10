V sobotu ráno sem hlasovat přišel jediný člověk. Za páteční odpoledne a večer pouhých sedm občanů. Jedna z členek tamní komise si ignorování druhého kola vysvětluje tak, že spousta jejích spoluobčanů si myslí, že Senát není potřeba.

„O senátní volby tu není tradičně zájem. Na druhé kolo nepřijdou ani ti co volili v prvním kole, protože tam měli svého favorita, který se do druhého kola nedostal,“ řekla zapisovatelka z Hradčan Miloslava Staňková. Za to hovoří i fakta, v prvním kole zde bodoval například bývalý starosta Miloš Tita (KSČM), Petr Jenín (Piráti), bývalý hejtman a poslanec Petr Skokan a nezávislý kandidát Jan Riedl.

„Účast je velmi bídná. Objeví se zde jen ti, co volby berou jako svou občanskou povinnost,“ dodala Staňková. Voličů má hradčanský okrsek na 250, zahrnuje i městské části jako Boreček či Náhlov.

V prvním kole v celém městě byla volební účast 19,18% z 1554 voličů. V případě nynějších finalistů dalo 44 hlas Jiřímu Voseckému (STAN) a 25 Vítu Vomáčkovi (ODS). Pro druhé kolo veřejně podpořil ralský starosta Miloslav Tůma (ANO) kandidáta Vomáčku.