Ještě těsně před koronavirovou krizí společnosti a továrny na Českolipsku nabízely zájemcům stálou práci a dobré peníze. Nyní příležitostí ubylo.

Poptávka přetrvává především po technických odbornících. „Výrobu stále rozšiřujeme,“ řekl nedávno Pavel Svoboda, manažer firmy Docter Optics. V závodě na výrobu skleněných čoček pro automobily v České Lípě, která ještě nedávno prováděla masivní nábor, už podle aktuální informace na firemním webu mají obsazená místa ve výrobní kontrole, strojníků, seřizovačů i skladníků.

Zdroj: Deník

V současné době žádný velký nábor do závodu v Dobranově neplánuje firma Jifeng Automotive Interior CZ. „Stav zaměstnanců máme v podstatě naplněný,“ potvrdila HR manažerka Lucie Minaříková. Jak uvedla, znovu začali využívat agenturní pracovníky, které na počátku nouzového stavu byli nuceni odvolat. „K tomuto kroku jsme museli přistoupit, jelikož nám řada zaměstnanců zůstává na nemocenské, do které případně přešli po období, kdy mohli čerpat ošetřovné,“ vysvětlila manažerka.

Podle ní společnost se specifickým výrobním portfoliem hledá specialisty a odborné technické profese. „Technické profese chybí obecně nejen u nás, jde o dlouhodobý problém,“ připomněla Minaříková.

V průmyslové zóně neomezila produkci ani firma Modus, která zaměstnává 500 lidí a vyrábí LED svítidla a průmyslová osvětlení. Během výpadku práce odsouzených, které využívala, se jí podařilo sehnat nové pracovníky. „Aktuálně už ale nové zaměstnance nebereme, na druhou stranu ale ani nepropouštíme,“ sdělil člen vedení firmy Jan Kavka.

Ve výrobě pokračuje známý českolipský podnik na výrobu kolejových vozidel Bombardier Transportation. Předsedkyně tamních odborů Dita Hekerlová před několika týdny Deník ujistila, že vedení o svých záměrech odboráře informuje. „V tuto chvíli nám jde především o to zachovat všechna kmenová pracovní místa i nadále a do budoucna,“ řekla odborářka.

Přímo v České Lípě nyní eviduje Úřad práce ČR 958 uchazečů o zaměstnání, přičemž podíl nezaměstnaných osob je 3,5 %. K dispozici je podle úřadu 1 168 volných míst. O něco vyšší procento nezaměstnaných má Nový Bor (4,3 %), kde přes „pracák“ hledá zaměstnání 356 osob, ale v nabídce je zde pouze 76 volných míst. „Vytváříme podmínky pro další podnikání. Chystáme novou průmyslovou zónu. Pro město Nový Bor je důležité, aby se zde objevil i jiný průmysl než sklářský, který je velmi zatížen sektorovými krizemi,“ uvedl starosta města Jaromír Dvořák. Je přesvědčen, že vybudování nových hal bude znamenat i širší možnost uplatnění na trhu práce, a to i v době, kdy dochází k hospodářské recesi.

Mimoň, třetí město okresu co do velikosti, je na tom podle zveřejněných červnových údajů lépe. Uchazečů odtud je 128 a k dispozici jim je pouze 11 volných míst. Nedaleká Stráž pod Ralskem pak vykazuje 171 volných pozic, míru nezaměstnanosti 2,4 % a 73 nezaměstnaných obyvatel.

Do evidence uchazečů o zaměstnání přichází v současné době více lidí než před pandemií, s rozjezdem sezónních prací řada nezaměstnaných naopak nastupuje do zaměstnání.

Nezaměstnaných bude přibývat

„Struktura uchazečů o zaměstnání je pestřejší a zaměstnavatelé mají obecně větší šanci sehnat nové zaměstnance s požadovanou kvalifikací. V praxi to tedy znamená, že i když letos v červnu, na rozdíl od předchozích let, nezaměstnanost vzrostla, nejedná se o nárůst nijak výrazný. Bude pravděpodobně pokračovat i v letních měsících, ale bude stále spíše pozvolný, a to až do letošního podzimu, kdy očekáváme razantnější zvýšení registrované nezaměstnanosti,“ shrnul ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Jan Karmazín.

I ekonomové počítají s tím, že nezaměstnaných bude přibývat. „Například kvůli ukončení vládních záchranných opatření, jako je ošetřovné, nebo zániku míst sezónních prací v cestovním ruchu bude podíl nezaměstnaných růst,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda.