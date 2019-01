Jablonecko - Stalo se téměř národním zvykem, že před každými volbami si kreativní lidé berou na paškál politickou scénu a představitele stran.

Vtípky na kandidující strany a uskupení do parlamentu ve volbách 2013. | Foto: Deník repro sociální sítě

Zejména sociální sítě jsou intenzivními nositeli vtípků na politické špičky a volební proklamace jednotlivých stran. Lidová tvořivost jde ruku v ruce s počítačovými grafickými programy.

I politologové se shodují, že každou další volební kampaň jsou i protiútoky a invektivy jednotlivých aktérů stále více razantnější. V některých případech se navíc ze satiry vytrácí to nejpodstatnější a to je vtip. Celé to koresponduje i s přístupem některý stran k férovému předvolebnímu boji bez urážek a sprostých gest.

Velmi půvabný je pohled do minulosti, kdy mezi humoristy na naší scéně panoval kreslíř a autor povídek Pavel Kantorek. Jeho postřeh o politických špičkách jsme si dovolili k sestavě současných parodujících grafik přiřadit. Je velmi nadčasový… I ten začal opět kolovat po internetu.

Souběžně s upravenými a klonovanými fotografiemi se znovu objevují i textové vtipy. Z celé řady jsme vybrali jeden:

„Andreji," křičí Babišova žena z okna za manželem jdoucím na nákup: „A kup taky lidovky…"

Čtěte také: Švejci v nás snad nezhynuli