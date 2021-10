Uplynulý volební víkend utrpěla drtivou porážku levice. Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) nezískala žádné poslanecké křeslo a nedařilo se jí ani v Libereckém kraji.

V čele krajské kandidátky stál čtyřiadvacetiletý učitel dějepisu a zeměpisu na základní škole Jan Koros z České Lípy. Začínal v komunální politice, být lídrem pro něj byla první velká politická zkušenost. „Z toho, že se KSČM nedostala do sněmovny, jsem zklamán. Lidé se rozhodli dát důvěru pravici, což mě mrzí, protože nastane období privatizací, zdražování veřejných služeb a asociální politiky,“ okomentoval výsledky voleb.

Nevnímá to jako absolutní prohru, ale jako příležitost ke změnám vnitrostranické struktury a programu. Na všech úrovních strany podle něj musí dojít k omlazení, od ústředního výboru po základní organizace v jednotlivých obcích. „Hlavně musíme dělat to, co KSČM jako radikální straně chybělo, musíme zpět do ulic,“ řekl Koros s tím, že to je pro ně šance na nový začátek. „Lidé radikálně levicovou stranu potřebují. Jedině ona dokáže vyřešit problémy jako je bydlení, soběstačnost státu nebo nefungující zdravotnictví a školství, věřím, že lidé si to uvědomí,“ dodal.

Komunistické straně se nedařilo ani v okrese Česká Lípa, která v minulých letech představovala její baštu. Problém vidí Koros v tom, že nedokázali prodat jejich celorepublikové i okresní úspěchy. „Ale lidé si na nás vzpomenou, až budou čekat místo fronty na banány u zubaře, lékaře nebo řemeslníka,“ podotknul. Sám do strany vstoupil kvůli levicovému smýšlení. V KSČM vidí stranu, která hájí zájmy poctivě pracujících lidí před nadnárodními korporacemi. Oceňuje dlouhodobý program a vize do budoucna. „Chceme Českou republiku někam posunout. Chceme, aby v ní byly sociální jistoty, méně vzájemné rivality a tím pádem lepší mezilidské vztahy. To pravice nikdy nezajistí, protože to odporuje její podstatě,“ osvětlil své rozhodnutí.

Distancovala se KSČM od minulosti?

Jako vystudovaný historik si myslí, že se KSČM distancovala od své minulosti několikrát a provedla sebereflexi. Poukázal na fakt, že ve jménu každé ideologie se děly zločiny. „Vážně se nikdo z nás nestal komunistou kvůli tomu, že jsme rádi za popravu Milady Horákové nebo za to, že do Československa přijely tanky v roce 1968. Jsme komunisty, protože trh nikdy nic sám nevyřeší a je potřeba ho regulovat, aby měl každý šanci žít ekonomicky svobodně,“ uzavřel Jan Koros.