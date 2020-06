Dvojkou kandidátky bude Květa Vinklátová, krajská radní pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči a zastupitelka Liberce. Třetí místo patří Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana pro dopravu a investice a starostovi Prysku. Na čtvrtém místě kandidátky bude starostka Semil Lena Mlejnková a první pětku uzavírá turnovský starosta Tomáš Hocke.

Hlavním cílem Starostů pro volby do krajského zastupitelstva bude zisk stejného počtu mandátů jako mají nyní, tedy 18 z celkových 45. Hnutí chystá netradiční kampaň. Své billboardové plochy, které měli Starostvé původně zamluvené pro svou kampaň, zdarma poskytnou vybraným regionálním výrobcům.

„Letošní krajské volby budou vinou koronavirové nákazy a dopadů všech opatření do ekonomiky země a života lidí úplně jiné než všechny předchozí. Budou to po dlouhé době volby v době ekonomické krize, nejistoty a obav. Nebude příliš času ani prostoru vyjmenovávat, co všechno se nám za posledních osm let na kraji, ve městech a obcích povedlo. Budeme muset řešit aktuální problémy, které přinesla koronavirová krize,“ řekl ve svém kandidátském projevu Půta.

Volby do zastupitelstev 13 krajů se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Na Českolipsku současně proběhne 1. kolo senátních voleb.