/VIDEO/ Hotel vymalovaný, menu vymyšlené, zbývá jen nachystat dary. Litomyšl se po jedenácti letech chystá na příjezd prezidenta republiky. Petr Pavel s manželkou Evou přijede do města ve čtvrtek 15. června navečer. Zahájí festival Smetanova Litomyšl, stráví noc v luxusním hotelu Aplaus a zbyde i pár minut na setkání s lidmi. Program je nabitý a našponovaný na minutu.

Výroba skleněné lilie pro prezidenta Petra Pavla ve sklárně v Kunraticích. | Video: Jiří Pačinek

Téměř na den přesně po jedenácti letech zahájí festival Smetanova Litomyšl prezident České republiky. Do Litomyšle přijede Petr Pavel s manželkou Evou ve čtvrtek 15. června. Ve městě vrcholí přípravy.

„Ladíme harmonogram celé návštěvy. Vymalovali jsme hotel, připravujeme menu pro prezidentský pár. Navrhujeme k večeři lokální pokrm, a to pstruha z litomyšlských sádek, ale ještě to nemáme z Hradu potvrzené. Pan prezident nám však vzkázal, že čím méně formální to bude, tím lépe,“ uvedl šéf litomyšlského hotelu Aplaus David Fišer.

Prezidentský pár v luxusním hotelu v centru města přespí a v pátek ráno se vydají na další cestu. Z rodiště Bedřicha Smetany však neodjedou s prázdnou.

„Předáme jim skleněnou litomyšlskou lilii od uměleckého skláře Jiřího Pačinka,“ podotkl Fišer. Jedná se o unikátní těžítko, uvnitř kterého je vyfouklá lilie. S výrobou těžítka nyní finišují ve sklárně Jiřího Pačinka v Kunraticích u Cvikova na severu Čech.

Výroba skleněné lilie pro prezidenta Petra Pavla ve sklárně v Kunraticích ve videu:

Zdroj: Jiří Pačinek

Lidé už několik dní volají do hotelu Aplaus a zajímá je, jestli se budou moci právě tady s panem prezidentem a první dámou potkat. Petr Pavel s doprovodem má přijet do Litomyšle okolo půl sedmé večer.

„Přivítáme ho s manželkou u hotelu, prezidentský pár povečeří a poté odjedou do Festivalové haly. Pan prezident i ochranka jsou setkání s veřejností otevření. Pokud lidé přijdou k hotelu, on se s nimi rád vyfotí, podá jim ruku. Nebrání se tomu,“ ujistil Fišer. Do restaurace se v době večeře prezidenta však lidé nedostanou, všechny stoly jsou podle vedení hotelu už rezervované.

Prezident přijíždí na festival poprvé od roku 2012. Tehdy Václav Klaus naposledy zahájil Smetanovu Litomyšl jako prezident. Petr Pavel převzal letos nad festivalem záštitu. „Prezident Miloš Zeman nepřijel nikdy, ale Václav Klaus jezdil pravidelně. Ten se do festivalu tak zamiloval, že přijede i letos,“ sdělil ředitel Smetanovy Litomyšle Jan Pikna.