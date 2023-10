/FOTO/ Vedoucí kin z více než čtyř set českých a moravských měst pravidelně udílí ceny nejlepším filmovým tvůrcům a hercům. Letošní předávání cen Novoborské akademie spojených kinematografií (NASK) proběhlo v úterý 10. října ve sklárně Ajeto v Lindavě.

Novoborská akademie kinařů rozdávala ceny filmovým tvůrcům a hercům. Tentokrát se předávání uskutečnilo v Lindavě. | Foto: Deník/Vít Černý

NASK uděluje filmové ceny v těchto kategoriích: Za nejlepší český film, nejlepší mužský a ženský herecký výkon, za režii, cenu prezidenta Akademie a sklárny Ajeto a za nejúspěšnější film ve filmové distribuci. Ceny převzala dosud řada významných osobností, mimo jiné Zdeněk Svěrák, Simona Stašová, Věra Chytilová, Jiří Bartoška, Alena Mihulová, Jan Svěrák, Josef Formánek, Eliška Balzerová, Alois Švehlík a další.

Novoborskou akademii spojených kinematografií založil před 22 lety kinař Radovan Novotný z Nového Boru a vybudoval i její renomé. Dvoudenní setkání kinařů z celé republiky s odborným programem v Městském kině v Novém Boru vyvrcholí slavnostním udílením cen, tentokrát ve Sklárně Ajeto Lindava.

Za nejlepšího herce ocenili kinaři České republiky Hynka Čermáka, který v minulém a letošním roce exceloval ve filmech Děti Nagana, Hádkovi, Hranice lásky, Srdce na dlani, Stínohra a dalších. Cenu prezidenta akademie Radovana Novotného za přínos české i světové kinematografii získal Jiří Lábus. Nejlepší herečkou se stala Jana Plodková.

Cenu za nejlepší film a zároveň režii získal film Il Boemo a Petr Václav. Nejúspěšnějším filmem v kinodistribuci se stal snímek Avatar The Way of Water s 1,5 miliónem diváků, z distribuční společnosti Falcon.

Cenu NASK, skleněnou promítačku, vytvořili skláři ve sklárně Ajeto v Lindavě, kde mimo jiné vznikají i divadelní ceny Thálie.