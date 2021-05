Pomyslný ráj „skejťákům“, fandům kol BMX, in-line bruslí či koloběžek, ale také vyznavačům parkouru slibuje město Česká Lípa. Jak potvrdila mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová, nový skatepark má vyrůst mezi areálem ZŠ Špičák a stejnojmenným sídlištěm. „Stávající areál umístěný pod estakádou I/9 vedle Sportareálu už nevyhovuje současným trendům a je ve špatném stavu,“ uvedla mluvčí s tím, že radní schválili zadávací podmínky na výběr projektanta.

„Jezdci, kteří v současnosti využívají stávající areál, už dlouho volají po jeho obnově, zároveň jsme přemýšleli o novém prostoru pro mladé lidi. Navíc jsem se setkala s podněty na vytvoření zázemí pro ty, kteří se ve městě věnují parkouru,“ řekla starostka Jitka Volfová (ANO).

V průběhu přípravy projektové dokumentace se město nebrání spolupráci se členy místní komunity skaterů, kteří by mohli přispět k vyladění projektu tak, aby všem co nejvíce vyhovoval. „Tento způsob přípravy projektu jsme uplatnili už při přípravě divadla a velmi se nám osvědčil,“ uvedla Volfová a upřesnila, že projektant by se mohl do práce pustit v červenci, na odevzdání projektu bude mít maximální lhůtu 6 měsíců.

„Věřím, že nový skatepark bude lépe monitorovatelný a z této plochy se opravdu stane pouze sportoviště,“ sdělil předseda výboru pro sport a českolipský radní Štěpán Slaný (Živá Lípa). Sportovec a zastupitel Roman Málek (Živá Lípa) je přesvědčen, že areál, který vznikne, bude patřit mezi nejmodernější sportoviště svého druhu v ČR. „Blízkost největšího sídliště Špičák, kde žije podstatná část mladší generace, přiblíží tento sport daleko většímu okruhu zájemců, než tomu je u současného místa u Sportareálu,“ sdělil Málek.

Naopak nezávislý zastupitel Jan Riedl si není jistý, jestli komunitě „skaterů“ bude vybrané místo vyhovovat, nicméně souhlasí s tím, že kvalitní skatepark patří k vybavení okresního města. „V minulosti se na místě skateparků často vyskytovaly osoby požívající alkohol nebo lehké drogy. To může ztěžovat život parkouristů, kde je potřebná vysoká trénovanost a soustředěnost,“ reagoval Riedl. Věří, že se vedení města se souvisejícími problémy vyrovná.

„Vybudování nového skateparku podporuji, bylo to ostatně minulé vedení města, které v roce 2017 nechalo vypracovat studii nového skateparku právě na tomto místě, a proto mě mrzí, že to trvalo několik let, než se stávající vedení města rozhodlo v tomto záměru pokračovat,“ komentoval opoziční zastupitel a bývalý místostarosta Juraj Raninec (ODS).

Úkolem vítězného projektanta bude připravit kompletní projektovou dokumentaci nového skateparku, který bude umístěn poblíž základní školy Špičák, a to mezi areálem školy a dřevěnou akustickou stěnou v Purkyňově ulici, jež ve městě zároveň slouží jako legální plocha pro graffiti. V novém skateparku budou betonové překážky, a to jak pro začátečníky, tak pokročilé. Počítá se také s vybudováním základního zázemí. V parku nebudou chybět ani lavičky, odpadkové koše, nové osvětlení a také překážky pro v současnosti velmi oblíbený parkour.

„Před několika lety si město nechalo zpracovat architektonickou studii, která ověřila, že zvolené místo je pro vybudování skateparku ideální. Věříme, že se nám podaří nabídnout další místo, kde se budou moci mladí lidé setkávat a smysluplně trávit volný čas,“ doplnil místostarosta České Lípy Martin Brož (ANO).

Skatepark byl v České Lípě vybudován v roce 2005, rok na to ke stávajícím překážkám přibyla minirampa a park se dočkal rekonstrukce. Umístěn byl původně před Sportareálem v místech, kde je nyní parkoviště v Barvířské ulici. Na současné místo za Sportareál blíž k estakádě silnice I/9 byl park přesunut v roce 2013. Plechové překážky byly tehdy opraveny a natřeny speciálním nátěrem. O provoz Skateparku se stará příspěvková organizace Sport Česká Lípa.