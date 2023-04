Šestinu všech svítidel v ulicích plánuje Česká Lípa vyměnit do konce letošního roku. Radnice uspěla s žádostí o dotaci.

Ilustrační foto. | Foto: Michal Bílek

Zhruba 750 starých výbojkových svítidel plánuje město Česká Lípa vyměnit za ledková, jedná se o cca šestinu z celkového počtu svítidel ve městě. Výměna se bude týkat svítidel, která jsou v současné době nejvíce energeticky náročná, a to například v ulicích Borská, U Ploučnice, Purkyňova, Děčínská a v řadě dalších (mapka ZDE). Hotovo by mělo být do konce letošního roku.

Výměnu město plánuje kvůli úspoře elektrické energie. Navíc se podařilo na celou akci získat dotaci ve výši bezmála 9 milionů korun z dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu. „Dotační peníze pokryjí naprostou většinu nákladů na výměnu svítidel. Fyzicky peníze obdržíme po dodání všech potřebných dokladů, nyní například běží výběrové řízení na firmu, která výměnu provede. Kromě toho již nyní chystáme další žádost o dotaci, protože s výměnou svítidel chceme v příštím roce pokračovat,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Od letošního roku má město navíc nového správce veřejného osvětlení. Firma COMPAG CZ s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení, bude mít na starosti správu, údržbu a opravy veřejného osvětlení následující dva roky. S firmou uzavřelo město rámcovou smlouvu na 24 měsíců. Nového správce muselo město najít, protože stará smlouva městu skončila na konci loňského roku. Firma COMPAG CZ zvítězila s nabídkovou cenou 10,4 milionu korun, Každý rok navíc městu firma uhradí nájemné ve výši 580 tisíc korun za sloupy veřejného osvětlení, kam firma bude instalovat směrové tabule či reklamní nosiče, které ale nesmí být v městské památkové zóně.

„Rád bych poděkoval občanům České Lípy, kteří nás průběžně informují o poruchách na veřejném osvětlení. Vedle nahlašování výmolů v silnicích a veřejného nepořádku je to oblast, kde nám oči a zájem veřejnosti pomáhají rychle závady objevit. Pokud večer narazíte na jednu nebo dvě nefunkční lampy, je nejlepší to oznámit prostřednictvím mobilní aplikace MUNIPOLIS nebo e-mailem pověřenému pracovníkovi města“ doplnil místostarosta města Jakub Mencl.