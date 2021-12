Do hlavní budovy Městské knihovny v České Lípě si lidé nechodí jen půjčovat knihy, ale také zde navštěvují mnoho přednášek a dalších akcí. Českolipská radnice tak chce vylepšit zdejší sociální zařízení v prvním patře knihovny, které je v nevyhovujícím stavu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Hana Kratochvílová

Návštěvníci knihovny na náměstí T. G. M. by se tak měli cítit komfortněji. Oprava bude stát přes 363 tisíc korun. Stavební práce budou zahrnovat výměnu podlah, obkladů, dveří, výmalbu, provedení podhledů, výměnu rozvodů a samotné vybavení sociálního zařízení. Hotovo by mělo být do jara příštího roku.