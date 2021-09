„Dvacet let mé společné cesty s festivalem mě naplňuje radostí a hrdostí. Přijměte prosím pozvání na slavností galavečer, který korunuje oslavy našich narozenin a nabídne debutové vystoupení všech uměleckých hostů i setkání s naším největším hudebním velikánem Antonínem Dvořákem při příležitosti 180, výročí jeho narození. Jeho violoncellový koncert v podání skvělé Michaely Fukačové za doprovodu Pražských rozhlasových symfoniků řízených Alexanderem Liebreichem se bezpochyby stane ozdobou Koncertu pro Liberecký kraj,“ říká Martin Prokeš, ředitel a zakladatel festivalu Lípa Musica.

Symbolických dvacet let tedy festival oslaví v té nejlepší společnosti respektovaných českých umělců a s pokorou k tomu nejlepšímu odkazu české hudební historie, který́ je klenotem i ve světovém měřítku. Poslední vstupenky jsou v prodeji ve festivalové pokladně, v liberecké síti eVstupenka i online na www.lipamusica.cz .

Výjimečný nádech letošnímu zahajovacímu koncertu dává festivalové jubileum. Lípa Musica oslaví završení dvou dekád svého působení v Libereckém kraji poctou české hudbě a jejímu velikánovi Antonínu Dvořákovi, neboť od jeho narození právě v těchto dnech uplyne 180 let. Tu složí Michaela Fukačová, jedna z nejvýznamnějších violoncellistek současnosti, která se mezi světovou elitu prosadila už v 90. letech minulého století, provedením Dvořákova Violoncellového koncertu h moll.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.