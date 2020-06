Festival letos nabízí řadu 20 koncertů a doprovodných programů na 11 místech Libereckého a Ústeckého kraje. Předprodej vstupenek bude probíhat pouze ve festivalové kanceláři v Žižkově ulici v České Lípě, v síti Colosseum Ticket a online prostřednictvím webových stránek festivalu a zmíněné sítě.

Další předprodejní místa budou využita v případě uvolnění aktuálních opatření v zájmů dodržování bezpečných rozestupů. „S cenovou politikou reagujeme na aktuální situaci a nastavujeme vstupné plošně o 15 % nižší. Prodejní kapacity jsou velká neznámá, předpokládám, že plné kapacity tak, jak jsme byli zvyklí, využívat nebudeme moci, ale věřím, že při dodržení bezpečnostních opatření festival proběhne,“ říká Martin Prokeš, ředitel festivalu.



Festival Lípa Musica se v letošním roce hlásí k tématu, které bylo vyhlášeno pro rok 2020 Libereckým krajem, a to Rok houslí. Uměleckým garantem v tomto roce zůstává Josef Špaček, přední český houslista a koncertní partner České filharmonie, který se představí na čtyřech koncertech a dvou doprovodných programech.

Lípa Musica se navíc zapojila do nové platformy vzniklé v reakci na pandemii Covid-19 a přijatá opatření, a to projektu Spojeni hudbou ve spolupráci s festivalem Concetus Moraviae a Svatováclavským hudebním festivalem s cílem společné podpory české hudební scény uvedením pětice společných koncertních projektů.

Festival otevře kompletní provedení Händlova oratoria Mesiáš v podání souboru Collegium 1704 společně se sólisty Hanou Blažíkovou, Markétou Cukrovou, Jaroslavem Březinou a Romanem Hozou pod taktovkou Václava Lukse, kteří nahradí původně plánovaného zahraničního hosta – soubor L’Arpeggiata – na zahájení festivalu 12. září Koncertem pro Liberecký kraj.

Zakoupené vstupenky na tento koncert zůstávají v platnosti, prodej několika míst v nižších cenových kategoriích bude možný ve festivalové kanceláři, další kapacita bude případně do prodeje přidána v závislosti na dalším uvolnění bezpečnostních opatření.



Devatenáctá Lípa Musica nabídne hudbu symfonickou i komorní, klasickou i autorské večery se současnými tvůrci, jazz, blues, lidové inspirace nebo filmové melodie. V premiéře představí Josefa Špačka coby dirigenta, jeho nové instrumentální septeto, poprvé koncertně provede Jurkovičovy ukolébavky s Hanou Blažíkovou, Janou Semerádovou ad. či Haydnův kvartet Sedm posledních slov Vykupitele na kříži ve verzi s ženským hlasem, kterého se ujme Markéta Cukrová a Zemlinsky Quartet.

Festival připomene klavírním recitálem Jana Bartoše 250 let od narození Ludwiga van Beethovena, představí současné osobnosti hudební tvorby a intepretace – Beatu Hlavenkovou, Ivu Bittovou, která vystoupí na benefičním koncertu pro Nadační fond Ozvěna, nebo Kattu. Letošní ročník uzavře Hudba stříbrného plátna, známé filmové melodie v podání Komorní filharmonie Pardubice a Jana Kučery. Chybět nebude ani tradiční spolupráce se ZUŠ Česká Lípa na projektu Má to smysl! s Josefem Špačkem a Miroslavem Sekerou. Mimoto festival nabídne i workshop s Ivou Bittovou v České Lípě.



Festival i v letošním roce nabídne svým návštěvníkům autobusovou dopravu do všech lokalit mimo Českou Lípu, nově zavítá do České Kamenice nebo Heřmanic v Podještědí.

Lucie Johanovská