Lípa opět snížila ceny svých domů. Některé z nich prodává více než dva roky

Česká Lípa – Mezi perly nabídek realitních makléřů by se objekty neúspěšně nabízené městem k prodeji těžko zařadily.

V úzkém domě na jižní straně Škroupova náměstí dříve sídlila městská policie.Foto: Deník / Jelínek Jiří

Malé, rozbité nebo zatížené věcným břemenem. I takové jsou nemovitosti, které město Česká Lípa více než dva roky neúspěšně nabízí k prodeji. Zastupitelé na svém posledním zasedání proto opět snížili nabídkové ceny.



V úzkém domě na jižní straně Škroupova náměstí dříve sídlila městská policie. Od přestěhování útvaru do většího nemá město pro stavbu využití. Objekt navíc vyžaduje poměrně rozsáhlou rekonstrukci.

CENTRUM NELÁKÁ

Přestože se jedná o místo v samém centru města, nikdo nemá dlouhodobě zájem. V roce 2012 stanovilo město znaleckým posudkem cenu na 1 800 000 korun, nynější v pořadí osmá nabídka je o půl milionu nižší. „Vzhledem k tomu, že už se jedná o několikátou nabídku tohoto objektu, dávám ke zvážení, jestli by nebylo možné cenu snížit o dalších sto tisíc, aby to pro toho kupce mělo nějaký smysl,“ navrhl během jednání zastupitel Jan Rubický.



„Město se musí chovat jako řádný hospodář, pokud se to neprodá, můžeme třeba za rok cenu ještě snížit,“ opáčil místostarosta Juraj Raninec. Zastupitel František Chot pro změnu navrhuje městské domy vůbec neprodávat, zvlášť ne pod cenou. Miroslav Hudec by si na místě dokázal v pronájmu představit prodejnu včelařských potřeb. Město se podle místostarosty pokusí o jednání.

Dalším těžko prodejným objektem je bývalá energocentrála v Dlouhé ulici na Špičáku. Nízký šedivý kvádr, jakých je po českých sídlištích bezpočet, nyní město nabízí za 750 000 korun. Kdo by si na místě chtěl vybudovat garáž nebo nějaké veřejné zařízení, musí počítat s věcným břemenem energetiků.