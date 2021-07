Lípa opraví vchod do Crystalu. Práce vyjdou na 13 milionů korun

Město vysoutěžilo dodavatele stavby rekonstrukce vstupu do Kulturního domu Crystal. Pokud se do výběrového řízení nikdo neodvolá, mohla by firma CL – Evans s rekonstrukcí začít v řádech týdnů. Hotovo by mělo být do konce letošního roku.

Českolipský Kulturní dům Crystal. | Foto: Jiří Čejka

Oprav se dočkají oboje dveře, zádveří, prostor pokladny a sociální zařízení v přízemí kulturního domu. Úpravou projde venkovní prostor před schody u vstupu. Zakázka vyjde na necelých 13 milionů korun. Příspěvková organizace Kultura navíc na vlastní náklady opraví také terasu nad foyer KD Crystal, která je v havarijním stavu. Letos by mělo ještě dojít k výměně projektoru a plátna v Kině Crystal. V příštím roce chce město v opravách přízemí KD Crystal pokračovat, a to kompletní rekonstrukcí foyer a schodů vedoucích do restaurace v 1. patře.