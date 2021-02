Přes několikaletou tendenci města vytvářet více parkovacích míst je situace především na českolipských sídlištích dál kritická. Velkokapacitní parkovací dům by mohl být cestou k reálnému zlepšení stavu. Velký zájem proto na sociální síti vyvolala zpráva českolipské radnice, že zadala zakázku na zpracování srovnávací studie pro novou etapu revitalizace sídliště Špičák. V jejím rámci hodlá vytipovat v této lokalitě místo pro první parkovací dům v České Lípě.

Jak informovala mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová, měl by v budoucnu stát v blízkosti otočky autobusů v Dlouhé ulici, nebo na louce pod denním stacionářem v Hradecké ulici, kde je budova bývalé školky využívaná hned několika organizacemi, jako je Rodinné centrum Slůně nebo chráněná dílna Bogi. Výběr část veřejnosti kritizuje. „Obě místa jsou nedaleko od sebe, nechápu, jak to někdo může vůbec navrhnout a ještě se platí studie. Lidé by si měli zvyknout, že doba parkování u domu je pryč a do parkovacího domu někde kousek bokem si dojít,“ uvedla na Facebooku Karolína Sarah Daňková. Ovšem podle úřadu jsou zkušenosti spíš opačné, lidé prý nejsou příliš ochotni za parkováním docházet a preferují parkoviště co nejblíže svého bydliště.

„Chápeme potřebu občanů mít u svého domu kapacitní parkoviště, zároveň však nechceme budovat parkovací plochy na úkor zeleně, proto jdeme cestou parkovacích domů,“ komentovala plán radních starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO).

Které z vytipovaných míst je pro stavbu parkovacího domu vhodnější, ukáže právě objednaná studie, kterou do dubna vypracuje firma H.A.N.S. stavby za 134 tisíc korun. „V místě otočky autobusů v Dlouhé ulici se dostáváme do problému s místem, protože přímo zde není dostatek prostoru pro vybudování parkoviště. Je tedy nutné místa pro parkování vybudovat jinde. Nejvhodnějším řešením tohoto problému je tak stavba parkovacího domu v blízkosti otočky,“ uvedl místostarosta České Lípy Martin Brož (ANO).

Studie také ukáže, jakou kapacitu by parkovací domy mohly mít a jak drahá by stavba byla. Poté bude nutné zpracovat projektovou dokumentaci na revitalizaci. „Uvědomujeme si, že v bývalé školce je v pronájmu několik subjektů. Pokud by tato lokalita byla zvolena jako nejvhodnější pro vybudování parkovacího domu, budeme s nimi jednat a nabídneme jim jiné prostory,“ avizoval Brož. Jak upozornil, příprava projektu zabere nějaký čas, takže samotná stavba by mohla být realizována v horizontu dvou let.

Nad krokem radních se však pozastavují i koaliční zastupitelé. „Je smutné, že záměr stavby parkovacího domu „uprostřed“ sídliště neprojednala nejprve koalice, případně zastupitelstvo,“ sdělil zastupitel Jan Riedl. Podle něj by odpověď na to, kam s parkujícími auty, měl dát kvalitní územní plán. „Proč na něm nepracujeme, když současný plán nám situaci neřeší?“ zlobil se Riedl.

Roman Málek (Živá Lípa) se domnívá, že tak problematických míst jako v Dlouhé je ve městě daleko víc. Promyšleně stavěné parkovací domy vidí jako řešení. Je ale názoru, že středy sídlišť by byly lepší jako oázy klidu. „Myslím, že trend v jiných zemích je v tomto zcela jasný – vytvářet příjemné životní prostředí pro občany, vyčlenění parkovacích míst co nejvíce mimo zahuštěnou část města, v našem případě na okraje sídlišť,“ řekl Málek. A poznamenal, že město dosud nevyužilo všechny možnosti řešení, které se nabízejí. „Stavět parkovací dům v samotném středu sídliště je proto z mého pohledu naprosto nevhodné,“ uvedl zastupitel.

Jeho kolega Miroslav Hudec kvituje výrok paní starostky, že parkování nemá být řešeno na úkor zeleně, které na sídlišti Špičák není žádný nadbytek. „Parkovací dům určitě ano, ale bude potřeba opravdu důkladně promyslet, poradit se s odborníky a přihlédnout i k hlasům veřejnosti, pokud třeba přijdou s nějakými šikovnými myšlenkami, které bude možno rozpracovat, pokud nepůjde jen o prosazování názoru „já chci parkovat co nejblíž u baráku,“ soudil Hudec.

Plán regenerace sídliště Špičák existuje od roku 2015. Tento plán obecně definuje potřeby občanů tohoto sídliště a jsou určené prioritní oblasti, tj. oblasti s nejvíce problémy, které jsou určené k oživení. Tyto konkrétní lokality se postupně proměňují po zpracování podrobné projektové dokumentace. Vloni proběhla podle tohoto plánu obnova ve Vladimirské ulici.