Na využití poznatků z kamerového systému pravidelně strážníci spolupracují s Policií ČR. Celkem za loňský rok předali policistům 267 záznamů z kamerového systému, přičemž mnoho z nich vedlo k usvědčení pachatelů. „S Policií ČR máme pravidelné porady. Jinde to není až tak samozřejmé, troufám si tvrdit, že tady v České Lípě jsme příkladem ve vzájemné spolupráci řadě jiných měst,“ poznamenal Jeník.

Raketový nárůst kriminality

Podle mluvčí krajského policejního ředitelství Ivany Balákové během uplynulého roku policisté z obvodního oddělení v České Lípě měli celkem 578 evidovaných majetkových trestných činů, z toho bylo 217 případů krádeže vloupáním. Narostly také počty krádeží v obchodech – ze 120 na 239 skutků. Ještě v roce 2021 evidovali policisté českolipského oddělení „jen“ 316 případů majetkové trestné činnosti. „Nárůst je evidentní. I když tato statistika zahrnuje i přilehlé obce, tak vlastní město Česká Lípa v ní hraje největší roli,“ zmínila Baláková a dodala, že rozšíření městského kamerového systému vedení územního odboru Policie ČR v České Lípě rozhodně vítá.

Místní mají s lupiči špatné zkušenosti. „Není to ani týden, co nás vykradli zloději, konkrétně přilehlou garáž. Je to hrozný pocit,“ zoufal si senior Zdeněk P. z rodinného domu poblíž Jižní ulice. „Šli přes zahradu, sebrali nářadí, kolo a novou kárku, co potřebujeme na nákupy,“ přiblížil okradený.

Vyspělá technologie nových kamer umožňuje mnohem kvalitnější zobrazování i možnosti pro připojování dalších kamer. A tím i lepší prostředky pro boj s projevy hrubého narušování veřejného pořádku nebo s trestnou činností ve městě. „Bezpečnost našich občanů je pro nás moc důležitá, je proto třeba do jejího zajištění investovat,“ uvedla starostka města Jitka Volfová.

Přibudou další

Výhodou každé nové kamery je, že je mobilní a v případě potřeby ji lze demontovat a použít na jiném místě, kde ji bude případně v budoucnu více potřeba. Jak doplnila mluvčí strážníků Eva Vlastníková, zkušenosti s mobilní kamerou mají dobré, byť toto zařízení působí spíše preventivně. Obraz z takové kamery je ve stejné kvalitě jako u běžných otočných zařízení. „V nejbližší době přibudou další mobilní zařízení, která je možno umístit prakticky kamkoliv. Podmínkou je elektrická energie a dosah signálu mobilního operátora, což ve městě není problém,“ řekla Vlastníková.

Kamery sledují nejrušnější, ale i vytipovaná problematická místa ve městě. Například v Dubici, skatepark u Kauflandu, u diskotéky Luxor, na Severu nebo parkoviště v ulici U Synagogy. Dění v těchto lokalitách snímají kamery 24 hodin denně, obraz pak sledují na služebně městské policie operátoři. Postupně budovaný kamerový systém prošel zásadní modernizací už v roce 2016. Město tehdy pořídilo dokonalejší server a software, ale také vyměnilo 21 kamer a rozšířilo síť kamerových bodů například v Jiráskově ulici, na hřbitově, v Hrnčířské, Železničářské, Sluneční či Komenského ulici. Moderní systém pojme až 64 kamer, českolipská radnice počítá s jejich dalším rozšiřováním.