Lípa schválila omezení linek a počtu autobusů MHD

Česká Lípa - Změny by se prý měly dotknout jen málo využívaných linek brzy ráno a pozdě v noci.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

Zefektivnění MHD, nebo hazard s bezpečím občanů? Podobnou otázku si kladli českolipští zastupitelé na svém středečním zasedání, během něhož vybírali nejvhodnější variantu trasování a intervalů linek MHD od roku 2019. Schválená varianta nezmění trasy, sníží ale počet autobusů z 25 na 22 a omezí počet najetých kilometrů. Nyní MHD najezdí ročně 1,2 miliony kilometrů, úpravy by měly tento počet snížit o 90 tisíc km. Při současných cenách, které ale nemusí v tu dobu platit, by to podle výpočtu radnice znamenalo roční úsporu čtyři miliony korun.

Splní tak podmínku

Za těchto podmínek by od ledna 2019 měl podle radnicí aktuálně nastaveného kurzu začít MHD v Lípě obsluhovat společný podnik města a společnosti Busline. „Cílem této úpravy není optimalizace a zefektivnění MHD ve městě, ale nutnost vejít se do počtu 23 autobusů daného zákonem pro možnost obejití transparentní soutěže a zadání zakázky bez veřejné soutěže právě firmě BusLine,“ tvrdí ve společném prohlášení trojice opozičních zastupitelů Pavla Procházková, Zdeněk Ježák a Tomáš Vlček.

Podle nich může mít zrušení ranních, méně vytížených linek za následek i další výpadek počtu cestujících v odpoledních hodinách, protože se lidé budou z práce vracet autem, kterým ráno museli jet. „Zrušení ranních i večerních linek může a nejspíš i bude mít negativní dopad na bezpečnost obyvatel,“ domnívají se opoziční zastupitelé.

Podle stanoviska vedení města se omezení bude vztahovat jen na linky, které dlouhodobě jezdí prázdné nebo s minimem pasažérů. „Počítáme jen s menšími, logickými škrty ve spojích, které lidi nevyužívají,“ říká starostka České Lípy Romana Žatecká s tím, že omezení se navíc nedotknou okrajových částí města.

Konkrétní zásahy bude zpracovávat odbor dopravy.