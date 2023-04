S relativně krátkým odstupem dvou let se na Českolipsko vrátí počátkem srpna světová elita orientačních běžců. A s nimi i tisíce fanoušků tohoto sportu.

Z tiskové konference k SP v orientačním běhu | Video: Deník/Petr Pokorný

Přímo České Lípě se dostane poprvé v historii velké cti být hostitelským městem pro Světový pohár (SP) v orientačním běhu. Jeho konkrétní termín je stanoven na 2. až 6. srpna 2023. Podle ředitele Jana Picka pořadatelé navazují na Mistrovství světa v orientačním běhu z července 2021, na které se do Doks sjelo 307 závodníků ze 40 zemí.

Laiky zaujalo jeho sdělení, že až do zahájení srpnových závodů nesmí 250 nejlepších závodníků světa přijet do České Lípy, aby si obhlédlo „terén“. Podklady, kudy nakonec běžci budou okresní město křižovat, podle Picka ladí českolipský rodák Petr Karvánek. „Připravené trasy pochopitelně máme, ale mluvit o nich předem nesmíme. Závodníci dostávají mapu až v okamžiku startu, do té doby neví, kudy poběží, musí se umět rychle zorientovat,“ řekl Picek s tím, že pro orientační běžce je klíčové pravidlo fair play a nikdo se nesnaží tento princip obejít. „Jsme rádi, že tento duch náš sport má.“



První a druhý den (2. - 3. srpna) se v širším centru České Lípy poběží sprint a sprintové štafety. 4. srpen si profíci odpočinou a zaběhat si mohou amatérští nadšenci, kteří se již mohou pořadatelům hlásit. Na sobotu a neděli 5. a 6. srpna se pak závody přesunou do Ždírce na Kokořínsku.

Světová orienťácká akce na Českolipsku: Pořadatelé shánějí dobrovolníky

Jak nyní informovali představitelé města a místopředseda Českého svazu orientačních sportů Jan Picek, ředitel SP, přípravy na tuto vrcholnou a nejen sportovní událost jsou již v plném proudu. Pořadatelé nechtějí nic podcenit. S organizací bude pomáhat na 300 lidí. „Zvládnutí takové události vyžaduje řadu technických a organizačních opatření. Nevyhneme se ani krátkodobým dopravním omezením, ale věřím, že občané budou mít možnost vidět něco, co zde ještě nebylo. Věřím, že lidé tohle pochopí,“ uvedla starostka města Česká Lípa Jitka Volfová, která je ráda, že se do historického středu města postupně daří dostávat prestižní akce jakou kromě jiných Světový pohár je. „Před dvěma lety se uskutečnilo v Doksech mistrovství světa a mělo ohromný úspěch. Organizátoři nás poté oslovili s nabídkou uspořádat podobný závod i u nás. Byla to šance, která se neodmítá. Jsem velmi ráda, že se vše podařilo domluvit a Česká Lípa bude moci zažít tuto jedinečnou akci. Díky ní můžeme představit naše krásné město, krásnou přírodu v jeho okolí a podpořit občany v pohybu,“ komentovala starostka Volfová. „Navíc je tato akce velkým lákadlem pro fanoušky a turisty, kteří si budou moci prohlédnout naše krásné město, řadu pěkných zákoutí, přírodu a zjistit, jak podporujeme sport. Organizátorům poskytujeme maximální součinnost,” dodala Jitka Volfová. Podle Jana Picka je orientační běh skvělý sport kombinující přírodu i město, při kterém nikdy běžci neví, co je čeká. Heslem všech, co se na zajištění prvotřídní sportovní událostí mají podílet, prý je „Všichni společně“. Nepůjde jen o vrcholové přeborníky, o smetánku mezi orientačními běžci, ale prostor budou mít i místní a rekreační sportovci.

Nejkrásnější terén. Krajina Kokořínska zaujala orientační běžce z celého světa

„Ve sportovní aréně se tak bude potkávat světová elita z více než 30 zemí, fanoušci, tisícovka hobby závodníků a také veřejnost, pro kterou budou připraveny tratě příchozích. Ty jsou vhodné i pro úplné začátečníky a bude možné se na ně přihlásit na místě. Informace k jednotlivým akcím budou zveřejněny na webu wcup.cz. Pokud se do arény nedostanete, bude možné naladit přímé přenosy v České televizi,” řekl Picek. Letošní světový pohár začíná v dubnu v Norsku, pokračuje v České Lípě a končí na podzim v Itálii. Největšími favority jsou loňští vítězové SP Nor Kasper Harlem Fosser a Švédka Tove Alexandersson. Jejich velcí vyzyvatelé budou domácí Tomáš Křivda a Tereza Janošíková, oba medailisté z loňských Světových her v USA. „Umístěním 2. kola světového poháru do České Lípy navazujeme na historii 80. let, kdy na Novoborsku a Českolipsku byl orientační běh velmi oblíbený a rozšířený. Věříme, že tato akce přinese další impuls jak tento zdravý a zábavný sport znovu přinést do města,” poznamenal Jan Picek.

Za pořadatele slibuje zároveň účast českých a mezinárodních závodníků na celé řadě individuálních i hromadných tréninkových kempů v průběhu celého období do konání světového poháru v České Lípě. „Plánujeme v lokalitě ještě před samotnými závody náborové akce, olympiádu škol či zavedení areálu pevných kontrol,“ uvedl ředitel SP Picek.