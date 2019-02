Česká Lípa - Zastupitelé České Lípy rozhodli o rozpočtu. Roční příjmy dosáhnou k hranici 727 milionů a výdaje 924 miliony korun.

„Zázraky se nedají dělat na počkání“, „Čas nás dostává do úzkých“ nebo „Lepší nějaký rozpočet než žádný“. Podobné výroky zaznívaly při středeční debatě českolipských zastupitelů o rozpočtu. Město na Ploučnici až do včerejška fungovalo v rozpočtovém provizoriu. Vyjasněný roční rozpočet, ale i jeho střednědobý výhled na příští dva roky až překvapivě v hlasování podpořili všichni přítomní zastupitelé.



„Rozpočet města vychází z už realizovaných nebo připravených investic z roku minulého,“ konstatovala starostka Jitka Volfová (ANO).



Dokument je deficitní, roční příjmy dosáhnou 727 milionů korun, výdaje 924 milionů. Město si ale nebude muset peníze půjčovat. Rozdíl 197 milionů korun pokryje 147 milionů z investičního fondu města a 50 milionů z rezervy města, z přebytku z minulých let, kdy se řada záměrů neuskutečnila.



Rozhodující investice, v nichž dominuje rekonstrukce Domova pro seniory v Dolní Libchavě, oprava knihovny na Špičáku a pokračování regenerace sídlišť, dosáhnou 142 milionů korun.

„Dokončí se penzion Na Blatech, oprava atria na ZŠ Jižní, zateplení domu v Komenského ulici a bude pokračovat regenerace sídlišť a další,“ uvedla Volfová. Podle ní jsou připraveny peníze i na zásadní projekty pro následující roky, jako je rekonstrukce Jiráskova divadla, nové koupaliště v České Lípě a záchrana vyhořelého Kounicova domu.



„Akceptovali jsme hlavně požadavky škol a oproti loňskému roku jsme přidali pět milionů korun na dotace do oblasti sociální, kultury, sportu a cestovního ruchu,“ upozornila starostka Volfová.



Podle českolipského místostarosty Jaroslava Turnhöfera (Živá Lípa) museli radní původní návrh rozpočtu přepracovat a zanést do něj vlastní „vidění“ potřeb města.

„Nemile mě překvapilo, že z minulého období neexistuje žádná větší investiční akce, která by byla v pokročilém stádiu přípravy, a vše se tedy musí začít připravovat úplně od začátku,“ konstatoval Turnhöfer. Je názoru, že tím, jak v předchozích letech neproběhly žádné významné investice, se vnitřní dluh na občanské vybavenosti ještě více prohloubil a na řešení těchto potřeb budou v budoucnu chybět peníze.

„Osobně vyzdvihuji přípravu rekonstrukce Škroupova náměstí, opravu kavárny Union, ale i škol nebo úpravy okolí nového hlavního nádraží,“ řekl dlouholetý zastupitel Miroslav Hudec (Živá Lípa).

Naopak poměrně rezervovaně se staví k pokračování takzvané regenerace sídliště Špičák dosavadním způsobem. „Chce to přepracovat projekt, aby se méně betonovalo a méně kácela zeleň,“ prohlásil Hudec.



Přes některé výhrady podpořili rozpočet i zástupci opozice. „Předložili jste téměř stejný návrh jako my, proto ho podpořím, i když mě mrzí, že jste řadu věcí vyškrtli, hlavně přístavbu hasičské zbrojnice,“ diskutoval místostarosta za předchozího vedení radnice Juraj Raninec (ODS).



„Jde de facto o redukovaný náš původní návrh rozpočtu, na rozdíl od něj ale třeba vůbec neřeší přípravu regenerace sídliště Sever,“ řekl zastupitel Petr Máška (ČSSD). Proti původnímu rozpočtu mu chybí i bazén u Sportareálu za 90 milionů. „Přitom nová koalice má venkovní bazén ve svém programovém prohlášení, kde tvrdí, že bude hledat vhodné místo,“ poukázal Máška.