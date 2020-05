I letos vyhlašuje Česká Lípa soutěž o Regionální českolipský výrobek roku. Oproti loňsku se letos mohou přihlásit výrobci z celého území bývalého okresu Česká Lípa. Vyhlašovatelem soutěže je totiž kromě České Lípy i město Nový Bor.

Regionální českolipský výrobek roku 2020 | Foto: město Česká Lípa

„Už v loňském roce se nám přihlásilo mnoho výrobců z Nového Boru, museli jsme je však dle tehdejších pravidel ze soutěže vyřadit. Proto jsme v letošním roce oslovili i město Nový Bor, zda by se do soutěže nezapojili s námi. Jsme rádi, že naši nabídku přijali a my jsme tak mohli rozšířit soutěžní území. Já osobně se moc těším, jaké výrobky budou do soutěže přihlášeny letos. První ročník soutěže byl plný zajímavých věcí a jsem zvědavý, jak moc se podaří loňský ročník kvalitativně překonat,“ uvedl českolipský radní pro kulturu, sport a cestovní ruch Michal Prokop.