Díky unikátní technologii silkot slibuje město rychlou, byť provizorní opravu rozbitých silnic.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Sedlák

Ač zima příliš nepolevuje, radnice v České Lípě se tento týden hodlá vrhnout na opravy děr a výmolů, které se na ulicích a místních silnicích během mrazů vytvořily. Jako každoročně k tomu využije speciální technologii silkot, jež dovoluje díry do určitých rozměrů vyspravit.



„Velkou výhodou této technologie je, že takové opravy můžeme zahájit v době, kdy kvůli klimatickým podmínkám není ještě možné využít klasickou obalovou směs,“ prohlásil místostarosta Jaroslav Turnhöfer.



Než se specializovaná firma na asfalt vrhne, lidé z odboru správy majetku města zatím zjistí aktuální stav a rozsah poničení městských cest, zejména pak na těch ulicích, které projíždějící automobily zatěžují a ničí nejvíce. A vytvoří seznam, kde všude se musí výtluky „zažehlit“.

„Vzhledem k tomu, že má město od loňského roku uzavřenou rámcovou smlouvu s dodavatelem na zajištění oprav technologií silkot, rozhodli jsme se, že nechceme na nic čekat. Čím dříve opravíme alespoň plošně omezené výtluky, tím nižší budou vzniklé škody na vozovkách, až zima skončí, “ prohlásil Turnhöfer. „Navíc jako řidič dobře vím, jak jsou hluboké výtluky pro jízdu nebezpečné,“ dodal.



I přesto, že se použije moderní technologie, bude podle technika z odboru správy majetku města Petra Švadlenky záležet na aktuálním vývoji počasí. Ani technologie silkot totiž cestářům neumožňuje provádět opravu ve vysokých mrazech nebo při vydatném sněžení.



„Výsledek by byl nekvalitní. Pokud se však venkovní teploty budou pohybovat pouze kolem bodu mrazu a nezačne hustě sněžit, dvě speciální soupravy už tento týden do ulic vyrazí,“ přislíbil Švadlenka.



O akutní vyspravení silničních výmolů se má postarat společnost Street z Turnova. Českolipská radnice odhaduje, že náklady na tyto opravy dosáhnou zhruba do výše 700 tisíc korun.

I přes záslužný krok městského úřadu, který motoristům na nějaký čas vylepší průjezd městem, jsou někteří lidé názoru, že se silnice opravují málo kvalitně, když pohromadě vydrží jen krátce. Nebo jsou jako například dlouholetý člen městského zastupitelstva Miroslav Hudec přesvědčeni, že by zimních výmolů mohlo být ve městě podstatně méně, kdyby se k zimní údržbě ulic nepoužívaly chemické rozmrazovací prostředky.



„Ty způsobují, že solí rozpuštěný sníh zatéká do mikrospár v asfaltu, tam zmrzne a asfalt trhá. Projíždějící vozidla pak dílo dokončí,“ konstatoval Hudec. Podle něj by tak radnice ušetřila nemalé peníze hned dvakrát. „Jednou za chemické prostředky, které jsou dražší než inertní posyp, podruhé pak za ty opravy výtluků. Ani bezpečnost dopravy by neutrpěla.



V Lípě s její nízkou nadmořskou výškou se sníh zpravidla dlouho neudrží a kdyby komunikace nebyly od solení vlhké, brzy by vyschnuly a nenamrzaly,“ doplnil zastupitel Hudec.