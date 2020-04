I když má Českolipsko oproti jiným regionům republiky stále nízký počet pozitivně testovaných lidí na onemocnění COVID-19, tak se město řídí vydanými opatřeními vlády a zároveň prodlužuje platnost některých svých rozhodnutí z minulých dnů.

„O týden zůstane prodloužen víkendový jízdní řád autobusů MHD,“ uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová. Město také ponechá na neurčito uzamčené mateřské školy, které jsou uzavřené od 24. března. Na druhou stranu českolipský městský úřad jako jeden z mála drží už od 16. března omezené úřední hodiny v maximálním rozsahu, jaký dovoluje vládní nařízení, je tedy otevřen občanům ve zkrácených hodinách v pondělí (8.00 – 11.00) a ve středu (13.00 – 16.00). Nově radnice prodloužila úřední hodiny pracoviště CzechPoint, a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin. Toto pracoviště se navíc po dobu mimořádných opatření přesunulo do přízemí budovy radnice na nám. T.G.M. 1 vedle podatelny.

„Děkuji občanům, kteří dodržují nařízení. Byla by škoda toto číslo nezodpovědným chováním zvýšit. Proto s nově vydanými opatřeními vlády nakládáme uvážlivě, ale zároveň nechceme občany ochudit o to, co vláda nově povolila,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO).

Podle ní zavedená přísná opatření v souvislosti s prevencí šíření koronaviru trvají téměř měsíc a na některých lidech je už vidět neklid z nastalé situace. „Jsem proto ráda, že jsme mohli určitá opatření zmírnit a nově otevřít některá zařízení, která byla doposud uzavřena,“ řekla starostka Volfová. To se teď v České Lípě týká například znovuotevření sběrného dvora, který byl nepřístupný od 16. března a obyvatelům při jarním úklidu chyběl. V provozu teď zůstává každý všední den, i když počet klientů tam bude regulovat personál. Zatím i pro další období zůstává pozastaven svoz velkoobjemového odpadu za spoluúčast 100 Kč.

Česká Lípa také otevřela některá venkovní sportoviště. Atletický ovál, workoutové hřiště na městském stadionu a skatepark u zimního stadionu jsou přístupné veřejnosti od středy 8. dubna. Venkovní tenisové kurty u tenisové haly pak otevřely od pátku 10. dubna. „Všechna tato nově otevřená sportoviště jsou určena pro individuální sportování, nikoli pro organizovaný trénink. Společně pak mohou sportovat jen dvě osoby a musejí dodržovat od ostatních odstup dva metry,“ upozornila mluvčí města.