Českolipští strážníci nedávno vyjížděli k nahlášenému fyzickému napadení, které spustilo nedodržování nočního klidu po 22. hodině. Po příjezdu na místo se snažili zjistit, k čemu ve skutečnosti došlo.

Pár se oddával večerním radovánkám tak hlasitě, že to rušilo sousedku. Ta nejdříve bušila do zdi, a když to nepomohlo, vydala se na sousedy zazvonit. Dveře jí otevřel muž a místo snahy o dohodu ji polil vodou z plastové krabice na jídlo, čímž odstartoval bitvu o ticho.

Rozlícená sousedka si to nenechala líbit a šla do protiútoku. Polila souseda ve chvíli, kdy mopem utíral na chodbě rozlitou vodu. Ten se naštval a ohnal se po ní s mopem s třásněmi, které ženu zasáhly, a tak následně zavolala městskou policii. Oba aktéři se postupně uklidnili a zbytek si budou moci vyříkat před správním orgánem.