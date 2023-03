Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí nejpozději do konce roku, přejde tento majetek podle zákona na stát.

Podobný případ se týkal malé parcely se vzrostlými buky u Velkých Hamrů, který získal ÚZSVM na základě dodatečně projednávaného dědictví po ženě, která v roce 1996 zemřela bez zanechání závěti či zákonných dědiců. Pozemek byl nakonec vydražen v elektronické aukci, kdy se cena zvýšila o více jak 450 procent.

Státu propadl také 112 let starý, dvoupodlažní dům s obytným podkrovím v Jablonci nad Nisou z dědictví po švédské občance. „Ze strany veřejnosti byl o tuto nemovitost velký zájem. Aukce pokračovala ještě 26 minut po jejím plánovaném ukončení, dům nakonec získal jeden z dražitelů za více než čtyři miliony korun,“ přiblížila Tesařová.

Právě elektronické aukce představují jednoduchý nástroj, jak se zapojit do prodeje nemovitosti. Velký zájem je tak například o železobetonové pevnůstky, které vyrostly v průběhu 30. let 20. století v rámci výstavby československého opevnění. Řopík v Heřmanicích získal tak před třemi lety od Armády ČR do pronájmu Ondřej Procházka se synem Vojtěchem. Bunkru vdechli druhý život a vybudovali zde muzeum československého opevnění. „Nejdříve jsme museli bunkr vyklidit, zvenku odrbat mech a lišejníky, natřít a udělat hydroizolaci na střeše. Pak před námi stál úkol vrátit interiér do podoby z roku 1938,“ řekl Procházka.

V seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků jsou uvedeny nemovitosti, u nichž není vlastník zapsán v katastru nemovitostí vůbec, či některý z důležitých údajů identifikujících vlastníka chybí. Jednu nemovitost však může spoluvlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků a jeden takový majitel může vlastnit několik různých nemovitostí. ÚZSVM tyto nemovitosti průběžně prošetřuje, přičemž přednostně jsou šetřeny nemovitosti, jejichž nejasné vlastnictví brání obcím například při rozvoji veřejné infrastruktury. Jedná se o specializovanou činnost vyžadující odborné znalosti. „Klíčové je důkladné dohledávání informací z archivů, pozemkových knih, obecních úřadů nebo matrik, pomocí nichž může úřad identifikovat osoby v seznamech nedostatečně identifikovaných vlastníků. V některých případech se musíme obrátit i na zastupitelské úřady v zahraničí,“ osvětlila Tesařová.

Chybějící hranice pozemků

K chybám při zápisu vlastníka většinou docházelo v letech 1948 až 1989. V padesátých letech byla povinnost evidence vlastnictví nemovitostí ve veřejném registru na určitou dobu úplně zrušena. Po několika letech se zavedly tzv. zjednodušené evidence, ale ani ty nejsou z dnešního pohledu dostačující. Na mapách se například nezakreslovaly hranice soukromých pozemků užívaných zemědělskými družstvy. Tyto pozemky byly uváděny pouze písemně jako soubor popisných informací.

„V některých případech by v situaci nic netušícího vlastníka mohly být právnické osoby, na které byly nemovitosti převedeny zákonem, například obce, dále tělovýchovné jednoty a společnosti, které již zanikly, nebo někdejší státní organizace, které byly privatizovány, a na část majetku se zapomnělo,“ informovala mluvčí úřadu. Liberecký kraj tak například před rokem zdarma získal dva pozemky pod silnicí II. třídy u Zlaté Olešnice. Jejich majitel zemřel už v roce 1964, avšak tyto pozemky nebyly do dědického řízení zahrnuty. Lesy ČR zase obdržely v katastru Zlaté Olešnice získaly lesní pozemky o výměře takřka 4 000 metrů čtverečních.

Podle zákona platí, že pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do konce roku, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát. Po tomto datu bude možné prokázat vlastnictví pouze pravomocným rozhodnutím soudu. „Doporučuji proto všem nahlédnout do seznamu a zkontrolovat si, zda dotyčný občan nebo jeho předci nevlastní nemovitost, o které neměli doposud tušení,“ dodala mluvčí úřadu. Majetek, o který neprojeví organizační složky státu či obce a kraje zájem, bude postupně nabízen k transparentnímu prodeji ve výběrových řízeních s elektronickou aukcí na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.