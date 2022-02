Nejdéle potrvá výluka mezi stanicí Liběšice a horním nádražím v Litoměřicích, a to od 7. března do 4. srpna. Od 7. března do 29. června je výluka naplánovaná mezi Lovosicemi a Litoměřicemi. Z Úštěka do České Lípy budou místo vlaků jezdit autobusy od 7. března do 22. dubna.

Mluvčí Správy železnic Nela Friebová, přiblížila, že v úseku mezi Žalhosticemi a Liběšicemi dojde k celkové obnově železničního spodku a k výměně kolejového roštu.

„Modernizací projde i sdělovací a zabezpečovací zařízení. Stanice v Žalhosticích navíc projde kompletní přestavbou a získá dvě nová bezbariérová nástupiště. Nové nástupiště se vybuduje také v zastávce Trnovany u Litoměřic,“ uvedla Friebová.

Správa železnic chce v rámci revitalizace modernizovat zabezpečení některých přejezdů, přes které kvůli špatným rozhledovým poměrům přejíždí soupravy sníženou rychlostí. „Žádný přejezd na trati se nezruší a rekonstrukce se dotkne také železničních mostů a propustků,“ doplnila mluvčí Správy železnic.

Opravy vyjdou na zhruba jednu miliardu korun. Největší proměna čeká zmíněnou stanici v Žalhosticích. Projekt počítá s její kompletní rekonstrukcí a s vybudováním nových nástupišť včetně přístupových chodníků. Zmizí i některé stávající koleje, po revitalizaci ve stanici zůstanou dvě dopravní a spojka uprostřed. Rychlost vlaků konkrétně v Žalhosticích se ve směru na Lovosice zvýší na 80 kilometrů v hodině, v opačném směru na Litoměřice na 70. Zapojení do dálkového řízení provozu umožní nové zabezpečovací a sdělovací zařízení.

Minulostí se v blízkosti nádraží pod vrchem Radobýl stanou i staré ručně ovládané závory, které patří mezi jedny z posledních na této trati. Nahradit je má moderní zabezpečení. To vítá i starosta Žalhostic Zdeněk Javorek. „Tím, že závory nebudou už mechanicky obsluhovány, dojde ke zkrácení čekací doby, než se opět zvednou. Uvítají to především obyvatelé žijící v oblasti nad tratí, kteří na přejezdech čekají i několik minut,“ kvitoval už dříve žalhostický starosta.

Obnova čeká rovněž zastávku v Trnovanech u Litoměřic. Stávající přístřešek s lavičkou bude po rekonstrukci vybavený novým osvětlením a rozhlasem pro cestující. Vybudován bude i nový 90 metrů dlouhý perón.

Zatímco se většina stavebních prací soustředí na úsek mezi Žalhosticemi a Liběšicemi, od Liběšic do České Lípy chtějí železničáři opravit jen některou část infrastruktury, například vybrané mostky či přejezdy. Na celém úseku se to bude týkat celkem pěti mostů a patnácti přejezdů.

Motorové vlaky Českých drah na trati z Lovosic do České Lípy jezdí ve dvouhodinových intervalech. Mezi Úštěkem a Litoměřicemi je jejich provoz ve všední dny četnější. Ještě více souprav projede jen mezi Litoměřicemi a Lovosicemi. Z litoměřického horního nádraží navíc pravidelně jezdí také Švestková dráha společnosti AŽD Praha, která jako linka U10 jezdí přes Lovosice a Třebenice do Mostu. Jednokolejná regionální dráha z Lovosic do České Lípy byla vystavěna mezi lety 1896 až 1898. Do roku 2011 tu jezdily také nákladní vlaky.