/FOTO/ Pouhých deset hodin měla designérka Mária Čulenová se svým týmem na instalaci uměleckého díla, které vytvořila česká společnost Lasvit.

Společnost Lasvit představila v Londýně svou instalaci Herbarium. | Foto: Lasvit

Návštěvníci michelinské restaurace The Sketch London mohou v interiéru až do poloviny října obdivovat instalaci Herbarium z dílny Lasvitu. Vznikla speciální technikou, která umožňuje sklářům vdechnout přírodě věčný život. „Ke kouzlu dochází, když se roztavené sklo nalije na sušené květiny, rostliny nebo drobné větvičky stromů. Tehdy se zeleň promění v popel, ale zanechá na povrchu skla svůj otisk. Vznikne tak jedinečný herbář, který vydrží po generace,“ říká mluvčí společnosti Anna Minaříková.

Herbarium představuje jeden z ikonických designů Lasvitu, který klienti mohou přizpůsobit svým potřebám a prostorám. Reliéf rostliny je také možné dobarvit zlatou barvou, což je i případ právě londýnské instalace. Návštěvníci restaurace ji najdou v prostoru The Glade, který připomíná pohádkový les, je bohatě zdoben elegantním nábytkem potaženým ručně malovaným sametem, vyřezávaným dřevem, zrcadly a malovanými tapetami.

Skleněné komponenty vznikaly ve sklárně v Lindavě na Českolipsku. „Naše sklárna je obklopena divokou přírodou Lužických hor. V této krajině můžeme najít kořeny sklářství, ale i společnosti Lasvit. V Herbariu jsme chtěli tuto divokost zachytit, aby si každý mohl domů odnést kousek krajiny, kousek české louky i kousek přírody zamrzlé ve skle,“ vysvětluje designérka Mária Čulenová, která je spolu s Petrou Dickovou a Štěpánem Gudevem autorkou designového konceptu.

Herbarium v prostoru The Glade se pyšní 240 skleněnými komponenty, externě nasvícenými a pozlacenými, aby dokonale zapadly do kouzelného interiéru restaurace The Sketch. Instalace má rozměry 4x6 metrů a samotný proces instalace byl výzvou. Maria Čulenová s týmem z Česka měla pouze 10 hodin během jedné noci na to, aby tuto náročnou instalaci dokončila a aby restaurace mohla v 10 hodin ráno znovu otevřít své dveře s již hotovým uměleckým dílem.

Lasvit představil Herbarium u příležitosti konání London Design Festivalu a v michelinské restauraci The Sketch bude k vidění do poloviny října.