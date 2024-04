/TIPY NA VÝLET/ Lužické hory nabízejí nejen přírodní krásy, ale posloužily i jako kulisa oblíbených českých filmů a pohádek. Přinášíme vám průvodce po místech, kde se natáčely scény známých filmů a nabízíme tipy na výlety plné magie a historie.

Na zámku Lemberk a v jeho okolí se točilo pokračování úspěšné komedie Poslední aristokratka. | Foto: Deník/Karel Pech

Trampoty, peklo, daně, loupežníci, chamtiví pánové. Ačkoliv je Liberecký kraj druhý nejmenší, má rozhodně co nabídnout. A to nejen turistům, ale i filmařům.

Nabízí se proto možnost spojit turistické putování s návštěvou míst, kde se rodily záběry do českých filmů. V Lužických horách jich najdete celou řadu. „Pěkné jarní dny jsou přímo výzvou k výletům. Každý si může vybrat, jestli se vydá za historií nebo do přírody. Náš kraj nabízí pestré možnosti. Jenom si vybrat,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Zdroj: Deník/Jan ŠkváraK oblíbeným místům filmařů patří zámek Lemberk. Většina zámeckých scén z pohádky Tajemství staré bambitky se odehrává právě zde. A tak zatímco princ Jakub v podání Tomáše Kluse na trhu poznává mladou hrnčířku Aničku, dceru Matěje – známého loupežníka Karaby, královští rádcové Lorenc a Ferenc vymýšlí nové daně pro poddané. Ztvárnili je Miroslav Vladyka a Jiří Lábus. Venkovní scéna, kdy Anička převlečená za loupežníka Karabu přepadne prince Jakuba, se odehrává nedaleko – na Bílých kamenech u Jítravy.

Podobné téma o snaze ožebračit a ovládnout království má i ministr v podání Jiřího Lábuse v pohádce Čert ví proč, který se dokonce spojí s Luciferem a peklem. Ale to, že i pekelný úpis se dá přelstít, nakonec zjistí princ Filip (Štěpán Kubišta), který osvobodí nejen princeznu Aničku (Táňa Pauhofová), ale i celé království. Scény z královského sálu se natáčely v rytířském sále na zámku Lemberk a v kapli sv. Barbory na Grabštejně, venkovní skalní scény byly zasazeny do oblasti Kokořínska.

Knižní humorná série Aristokratka vzbudila velký zájem nejen u čtenářů, ale také filmařů. Před pěti lety vstoupila do kin Poslední aristokratka, českou komedii si v kinech nenechalo ujít přes půl milion diváků. Filmaři se tak v roce 2023 rozhodli natočit pokračování příběhu rodiny Kostkových z Kostky. V tu se proměnil právě zámek Lemberk, kde se oba díly natáčely.

Anděl na dovolené v Hamru

„Vyhlídko, přihrň mi to tady.“ Gustav Anděl, revizor pražských elektrických drah v podání Jaroslava Marvana, je poslán na prázdninovou rekreaci do hotelu Jezerka na Hamru na Jezeře a přes první neshody poznává, že všichni lidé nejsou stejní a pomalu se začíná s ostatními přátelit. A to i právě s Bohoušem Vyhlídkou v podání Josefa Kemra, který mu se svým violoncellem lezl na nervy nejvíce. Hamerské jezero láká na pohodovou letní dovolenou i v současnosti. Mimochodem, skluzavka, která je vidět ve filmu, se tu pořád nachází.

Průrva Ploučnice.Zdroj: Veronika NovákováKaždé zlo je nakonec potrestáno a skončí v pekle. Takový je příběh pohádky Z pekla štěstí 2, která si pro svůj jeden záběr vybrala i magickou a tajuplnou Průrvu Ploučnice, které se říká i Pekelný jícen. Ve scéně, kdy zlá Dora (Dana Morávková) nepomůže na skalách své sestře, ta z vysokých skal spadne právě do průrvy, kterou se pak brodí.

Průrva, kterou najdete v obci Noviny pod Ralskem, je podzemním náhonem bývalého hamru. Svojí délkou 150 metrů a výškou tunelu 6 metrů se jedná o pozoruhodné dílo. Do průrvy je svedena celá vodnatá říčka Ploučnice, která protéká asi 50 metrů mezi vysokými pískovcovými stěnami.

Ještě lépe je Průrva vidět v pohádce Princezna a písař, ve které královský písař Janek (Matouš Ruml) a princezna Amálka (Monika Timková) prchají před urozeným panem Dietrichem (Maroš Kramár).

Rodinné trampoty oficiála Tříšky v Jablonném

Potom, co se úředník bytového úřadu v Praze pan Tříška (Saša Rašilov) jednoho dne ze své práce nervově zhroutí, pošle ho lékař na okamžitou dovolenou a hned po ní do důchodu. Tříškova rodina – žena a pět dětí – je jen pro. Cestují vlakem do pohraničního městečka Strmín (železniční nádraží je v Kunraticích ve Cvikově, v současné době už neslouží svému účelu a chátrá) do penzionu Harmonie, jenž je vilou u rybníka v Jablonném. Po všech peripetiích čeká nervově labilního pana Tříšku tak čeká vysoce účinná léčba fyzickou prací na žních, které se odehrávají ve filmu ve vesnici Hůrka (ve skutečnosti v Jetřichovicích).

Na dvou místech v Lužických horách vznikaly i záběry z hořké komedie Ženy v pokušení. V Mařenicích je například chata, kde se ve filmu začne sbližovat Vojta Dyk s Lenkou Vlasákovou. V komedii se objevily i záběry na pískovcové věže známé jako Havraní skály, které leží nedaleko Nového Boru.

Do Cvikova zaválo filmaře v roce 2021 natáčení komedie Grand Prix o fanoušcích Formule 1 režiséra a autora scénáře Jana Prušinovského. Ve filmu hrají i Kryštof Hádek a Miroslav Donutil. Při návštěvě Cvikova si nenechte ujít procházku tamní křížovou cestou.

Zdroj: Deník/Miloslava Kroužková

