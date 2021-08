FOTO: Mácháč Forever v Doksech začal. Policisté jsou připraveni

Největší taneční beach open air festival v České republice se vrátil zpět na místo činu, a to do areálu na pláži Klůček. Začal v pátek 20. srpna a potrvá do 6. hodiny ranní následujícího dne. Hudba a tanec bude pokračovat i od sobotního večera do nedělního rána.

V Klůčku začal Mácháč Forever. | Foto: Vít Černý

Stejně jako každý rok dohlíží na dodržování veřejného pořádku policisté. „Velkou prioritou pro nás zůstává odhalování drogových deliktů a svou pozornost budeme věnovat také zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v Doksech a okolí,“ sdělila mluvčí policie Ivana Baláková. Na místě budou přítomni policisté z Poříčního oddělení Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, pracovníci z Celních úřadů v Liberci a Drážďanech, kriminalisté Toxi týmu libereckého krajského ředitelství, policisté Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje či kolegové z oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Bezpečnostní opatření podpoří rovněž prvosledové hlídky, které jsou vycvičené k eliminaci násilných deliktů a jsou vyzbrojené například také samopaly. FOTO: Monika Absolonová a Filip Blažek pobavili na hradě v České Lípě Přečíst článek › Na kontrolních stanovištích nebudou chybět celníci z Liberce a ze Saska. Ti jsou vybaveni mobilními spektrometry určenými k detekci stop po drogách, prekurzorech a nebo výbušninách. „Pokud zařízení potvrdí například v automobilu stopy po omamných a psychotropních látkách, fyzicky pak drogy dohledají speciálně vycvičení psi celníků. Lidé, kteří v minulosti už takovou kontrolou prošli, vědí, že psi celníků jejich ukrývané zásoby najdou vždycky, a proto je už zbytečně nezapírají,“ dodala Baláková.