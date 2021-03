Pravě z tohoto silného a jedinečného ducha oblíbeného letoviska vychází nedávno dokončená urbanistická studie „Nové pláže Doksy“. Je dílem architekta Martina Matisky a radnice v Doksech, která si ji objednala, s ní nyní seznamuje veřejnost. Ta může radním posílat své připomínky, námitky nebo nápady.

„Hlavní je pro nás pracovat s přírodou. Nechceme tady vytvářet nějaké obří supermoderní aquacentrum, od toho jsou jiné lokality,“ vyzdvihla starostka města Eva Burešová (Doksy náš domov).

Město přichází s plány, jak by vyhledávaná lokalita mohla v budoucnu vypadat, krátce potom, co převzalo pod svou správu Hlavní pláž a pláž Klůček, které dosud pronajímalo. Chce je zmodernizovat, zrušit dočasné stavby – poloztrouchnivělé stánky a areálu ponechat přírodní ráz.

Podle architektonického návrhu Matisky je cílem „návrat ke kultivovanému autentickému charakteru, jenž může čerpat inspiraci v romantické historii a lázeňské prvorepublikové slávě“. Matiskova studie zachovává hlavní pobřežní promenádu a předkládá možnost propojit území areálu do jednoho lesoparkového celku, postavit nové restaurace, bufety, hygienické zázemí, převlékárny, vyhlídkové molo, nové vstupní prostranství a další nezbytné objekty.

Vznikne prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí až pro tři tisíce lidí. Vylepšení by se měla dočkat i sportoviště. „V návaznosti na víceúčelový park na místě současných hřišť je navržen nový beachvolejbalový areál s objektem tribuny a zázemím pro sportovce pod ní. Na její zadní straně je také navržena cvičná lezecká stěna a na prostranství za tribunou venkovní workout,“ informuje studie.

Také pláži Klůček chtějí architekti ponechat její přírodní ráz a zachovat zdejší atmosféru. „Pláž Klůček je skutečnou esencí Máchova jezera, to nejlepší najdeme právě zde,“ zmínil architekt. Navrhl proto jen jemné přírodní vymezení stezky, která zde chybí, další prvky by mohly být doplněny až v lese. Samotná pláž zůstane ve své čistě romantické podobě. Lavičky a ostatní mobiliář mají stát až na linii plážové stezky.

Starostka města Doksy Eva BurešováZdroj: Deník/ Petr PokornýStarostka Burešová vidí velký potenciál u západního pobřeží, kde stále stojí omšelý tobogan. Spolu s několika stánky pod ním byl povolený jako dočasná stavba a v budoucnu zmizí. „Změny nebudou do roka hotové, ale je důležité si říci priority, jednotlivé kroky, etapy… Je to vize, kudy postupně jít a kde bychom chtěli být třeba za pět, deset let. Je také možné, že se noví zastupitelé od této vize v budoucnu odkloní, protože bude jiná doba, jiné příležitosti, jiné podmínky,“ uvedla starostka. Aktuálně se soustřeďuje na narovnání majetkoprávních vztahů. U trvalých staveb má město zájem o jejich odkoupení. Nepovolené, ale i dočasné stavby mají postupně zmizet.

„S hrůzou zjišťujeme, že plno staveb i sítí není ani nikde zakreslených, musíme teď vše dát do pořádku. Budeme zavádět pravidla pro provozovatele kiosků a dalších objektů, co zůstanou. Dosud byla tato pravidla hodně uvolněná,“ posteskl si správce městských pláží Aleš Zumr, který nyní shání personál, jenž bude mít péči o pláže na starosti.

Podle osobního názoru starostky bylo škoda, že se město v minulosti rozhodlo zbavit správy pláží a nedokázalo zabránit tomu, aby tam za poslední tři desítky let vznikly spousty dočasných nebo vyloženě „černých“ staveb. „Je mi teď líto, že vlastníci těchto kiosků a přístřešků jsou na nás naštvaní, že je tam už nechceme. Připomínám jim, že od počátku věděli, že jejich stavba tam nemůže zůstat trvale, že je dočasná,“ zdůraznila Burešová.

„Nejsem příznivcem toho, aby město samo provozovalo pláže se vším, co k tomu patří, není to snadné. Urbanistickou studii jsem ale přivítal. Je dobře, že se začíná kolem pláží něco dít, že je nějaký koncept a bude možné pláže rozvíjet,“ komentoval zastupitel Josef Oplt (ČSSD).

Na postupnou modernizaci a proměnu obou pláží musí Doksy počítat s výdaji v řádech několika milionů. Na jednotlivé úpravy se pokusí využít i dotace. Za sezonu tyto pláže navštíví až 70 tisíc rekreantů. Za pěkného počasí to bývá až pět tisíc lidí denně. Hlavní pláž má více než pět hektarů, v sezoně je kapacita u pohostinství až 880 míst. Romantičtější Klůček je o polovinu menší.