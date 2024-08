S kvalitou vody se Máchovo jezero potýká dlouhodobě, obvykle je ale v létě na třetím stupni. Letos je situace horší kvůli předčasnému nástupu léta, který vytvořil ideální podmínky pro tvorbu sinic. Nevhodné ke koupání bylo Máchovo jezero letos krátkodobě už ve druhé polovině června. Čtvrtý stupeň hodnocení znamená, že lidé mohou mít po koupání zdravotní obtíže. Platí to zejména pro citlivé lidi, mezi něž patří těhotné ženy, děti nebo alergici.

Na čtvrtém stupni je kvůli sinicím od konce července i nedaleké Hamerské jezero.

Ještě hůře je na tom rybník Bažantník u autokempu v Sedmihorkách nedaleko Turnova v Českém ráji, který je na pátém stupni a platí pro něj od konce července zákaz koupání. Důvodem jsou přemnožené sinice. Po koupání v rybníku mohou mít lidé vyrážky, zánět spojivek, rýmu, střevní a žaludeční potíže či je může bolet hlava. "Ve vážných případech může dojít ke vzniku jaterních problémů," uvedli hygienici ve vydaném opatření obecné povahy.

Na třetím stupni jsou v kraji dvě přírodní koupaliště, kvůli vodními květu rybník v areálu kempu Nedamov u Dubé na Českolipsku a kvůli sinicím venkovní bazén v Českém Dubu na Liberecku. Stupeň tři označuje zhoršenou jakost vody nevhodnou ke koupání pro vnímavé jedince.

Na druhém stupni, což je mírně zhoršená kvalita vody, jsou v kraji tři přírodní koupaliště - ve Sloupu v Čechách, Zákupech a Jablonném v Podještědí. Riziko zdravotních obtíží po koupání v těchto nádražích je malé.

Hygienici v kraji pravidelně kontrolují 26 přírodních koupališť, mezi ta s výbornou kvalitou podle poslední rozboru vody opět patří i venkovní bazén v Harrachově na Jablonecku. Kvůli snížené průhlednosti byl ve druhé polovině července a na začátku srpna na druhém stupni hodnocení.