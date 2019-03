Proč jste usilovali o vznik nové destinace?

Máchův kraj jako oficiální turistická destinace je konečně stav, po kterém jsme toužili řadu let. V bývalém nesourodém modelu destinace „Českolipsko“ se nepodařilo naplnit její cíle ani očekávání. Stále jsme volali po samostatné značce Máchův kraj, která i historicky má svůj význam a my bychom rádi tuto značku vrátili zpátky na výsluní, aby se stala vlivnou značkou, jako je třeba Český ráj.

Jak toho chcete dosáhnout?

Zažádali jsme o certifikaci u národní agentury Czech Tourism. Chceme turistům ukázat Máchův kraj jako destinaci s pestrou turistickou nabídkou, plnou zážitků a možností. Jelikož jsme nová destinace, v prvních projektech představíme jednotlivé kouty destinace, abychom ji představili v celé své míře, abychom ukázali, že Máchův kraj není jen Bezděz a Máchovo jezero. Upozornit chcemei na TOP zážitky, které zde lidé mohou zažít. Nechceme, ale aby naše propagační aktivity byly nafouklou bublinou.

Máchův kraj je vyhlášený pojem, proč bylo třeba žádat o oficiální certifikaci?

Certifikace nám přinese do začátků možnost financování od Libereckého kraje. Díky tomu nám umožní čerpání dotací a peníze na naše aktivity. Díky certifikaci dosáhneme na nejrůznější dotační tituly, programy a splníme podmínky Libereckého kraje pro získání provozní dotace.



Naše území ale zasahuje i do Středočeského kraje, do oblasti Kokořínska, proto věříme, že až obdržíme certifikaci i pro tuto část, otevře se nám možnost příspěvků i od Středočechů.

