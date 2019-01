Česká Lípa – Moderní stanoviště v areálu českolipské nemocnice stálo více než 9 milionů korun.

Jednadvacetkrát denně vyjíždějí v průměru zdravotní záchranáři z České Lípy k pacientům. Od páteční noci tak činí z nové základny, která vznikla v dosud nevyužívaných prostorách bývalé autodopravy v areálu českolipské nemocnice. Moderní stanoviště přišlo Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje (ZZS LK) na více než 9 milionů korun.

Stěhování se plánovalo čtyři roky. Původní prostory nevyhovovaly po technické ani kapacitní stránce. „Velkým problémem bylo například zázemí pro osobní hygienu nebo pro umývání pomůcek. Nyní se ve všech ohledech dostáváme na úroveň moderní záchranné služby,“ řekl ředitel ZZS LK Luděk Kramář.

MODERNÍ VÝBAVA

Základna, ze které do celého regionu vyjíždějí tři posádky, nabízí zázemí nejen pro samotné záchranáře, ale i prostory pro vozový park. V garážích je i mycí box a místo pro zdravotnický archiv. „Prostory jsou sice o třetinu menší než ty původní, ale jsou moderní a skvěle vybavené, takže věřím, že posádka se přizpůsobí velice rychle,“ dodal Kramář. Výhodou nového zázemí bude rychlejší výjezd z areálu nemocnice. Sanity vyjíždějící k případům nebudou mířit na Purkyňovu ulici jako dosud, ale do ulice Pod Špičákem a odtud na hlavní tah Česká Lípa – Zákupy.

Záchranáři by se měli dočkat i nových sanit. Ty zaplatí Liberecký kraj. „Flotilu postupně obnovíme dvaadvaceti vozidly značky Mercedes-Benz Sprinter za 92 milionů korun. Prvních deset vozidel dostane záchranka nejpozději do konce letošního září,“ uvedla už dříve mluvčí Libereckého kraje Markéta Žitná.

Českolipské stanoviště je teprve třetím v kraji, kde mají záchranáři k dispozici vlastní mycí box na vozidla. Další jsou v Českém Dubu a Jilemnici.

Záchranka plánuje úpravy i dalších výjezdových základen v Libereckém kraji. V nejbližší době by to měla být stanoviště v Doksech a Jablonném v Podještědí. Stěhovat by se v budoucnu měly i posádky v Jablonci nad Nisou, Liberci a Rokytnici. „Další dokončené výjezdové stanoviště je jasným signálem, že Liberecký kraj společně se ZZS LK vytváří velmi dobré zázemí pro posádky. Ten největší přínos je ale další výrazné zlepšení rychlé a kvalitní péče pro naše pacienty a to je naším společným cílem,“ dodal náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví Přemysl Sobotka.

V Libereckém kraji má záchranná služba 14 základen s celkem 30 pozemními a jednou leteckou výjezdovou skupinou.