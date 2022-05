Mají to za sebou. Děti dorazily na zápis do prvních tříd českolipských škol

Zápis dětí do prvních tříd základní školy pro školní rok 2022/23 proběhl v České Lípě minulý týden, a to od pondělí 25. dubna do pátku 29. dubna. Rodiče mohli podat přihlášky také elektronicky.

Zápis do 1. první třídy na ZŠ Špičák v České Lípě. | Foto: Vít Černý

Do 1. ročníku základních škol budou přijaty děti narozené od 1. září 2015 do 31. srpna 2016. Zároveň ve středu 4. května se uskuteční zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městem Česká Lípa.