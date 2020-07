"Věž je v havarijním stavu a díky příspěvku z Havarijního programu Ministerstva kultury je možné ji zrenovovat," uvedla starostka Dubé Irena Žalovičová. Jak popsala, nejdříve byl sejmut ciferník, elektronický hodinový strojek a zvon z roku 1918. Ve věži je doposud zachován cimbál od původních mechanických hodin.

Věž byla z budovy vytažena za pomocí jeřábu a převezena do dílny společnosti Střechy Heier k renovaci. V makovici na hrotu věže byla nalezena schránka z roku 1921 s listinami a platidly. Podle starostky bude nález do věžičky opět vrácen. "Listiny jsou v němčině a obsahují mimo jiné seznam osadníků v Dřevčicích dle čp., ceny základních potravin a popis historie. Vše není úplně dobře čitelné, ale pokusíme se zajistit překlad," řekla Žalovičová. "K původnímu vzkazu přiložíme i dokumenty z dnešní doby." Hodinová věž by se měla na střechu současné restaurace vrátit asi za dva měsíce.